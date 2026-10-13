به گزارش تابناک، علی دهقان‌کیا با اشاره به برگزاری جلسه حضوری خود و اعضای کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران با علیرضا نمازی، مدیرعامل بیمارستان میلاد، اظهار کرد: در این نشست، مسائل و مشکلات بیمارستان و روند فعالیت بخش‌های مختلف آن مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت و در جریان این گفت‌و‌گو‌ها متوجه شدیم که حرکت بیمارستان میلاد رو به جلو است.

وی افزود: روند فعلی نشان می‌دهد که این مرکز درمانی در مسیر بهبود عملکرد قرار گرفته و انتظار می‌رود نتایج این اقدامات در ارتقای خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز نمایان‌تر شود.

دهقان‌کیا با اشاره به خروج بیمارستان میلاد از زیان‌دهی تصریح کرد: امیدواریم با تداوم این روند و اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، تا پایان سال بازنشستگان و بیمه‌شدگان بتوانند خدمات درمانی بهتر و مطلوب‌تری نسبت به گذشته دریافت کنند.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران با تاکید بر جایگاه بیمارستان میلاد در شبکه درمان سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: این بیمارستان ظرفیت آن را دارد که به الگویی برای سایر مراکز درمانی تامین اجتماعی در کشور تبدیل شود. تقویت توان تخصصی و فوق‌تخصصی این مرکز و بهبود کیفیت خدمات، می‌تواند نقش مهمی در پاسخ‌گویی به نیاز‌های درمانی جامعه تحت پوشش سازمان داشته باشد.

وی همچنین همکاری مدیریت بیمارستان میلاد با تشکل‌های صنفی بازنشستگان را رضایت‌بخش توصیف کرد و گفت: تعامل مدیریت بیمارستان با تشکل‌های صنفی، فرصت مناسبی برای طرح مستقیم مسائل و مطالبات بازنشستگان فراهم می‌کند. این همکاری باید ادامه یابد تا مشکلات و نیاز‌های درمانی این قشر به‌صورت دقیق‌تر بررسی و برای رفع آنها اقدام شود.

دهقان‌کیا در ادامه خطاب به دکتر محمدی، سرپرست سازمان تامین اجتماعی، خواستار توجه ویژه به بیمارستان میلاد شد و تأکید کرد: انتظار داریم سازمان تامین اجتماعی حمایت لازم را از این مرکز درمانی به عمل آورد تا خدمات گران‌قیمت تخصصی و فوق‌تخصصی به شکل مطلوب در اختیار بازنشستگان و بیمه‌شدگان قرار گیرد.

وی افزود: بهبود وضعیت مالی و عملکردی بیمارستان میلاد زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که آثار آن در کیفیت خدمات، دسترسی بیماران به امکانات درمانی، کاهش مشکلات مراجعه‌کنندگان و رضایت کارکنان دیده شود. از این رو، حمایت از بیمارستان باید با هدف تقویت خدمات‌رسانی و پاسخ‌گویی بهتر به نیاز‌های درمانی بازنشستگان و بیمه‌شدگان دنبال شود.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران ابراز امیدواری کرد با تداوم روند رو به جلوی بیمارستان میلاد، حمایت سازمان تامین اجتماعی و همکاری مدیریت با تشکل‌های بازنشستگان، زمینه ارائه خدمات درمانی باکیفیت‌تر به بازنشستگان و بیمه‌شدگان فراهم شود.