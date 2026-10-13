ماجراهای کلاهبرداری پدرام علیزاده داور برنامه زن روز

به گزارش تابناک؛ شاید کمتر کسی باشد که برنامه "زن روز" را ببیند و از پدرام علیزاده یاد نکند. یکی از داوران نسبتاً قابل‌اعتنای مسابقه که در میان اعضای تیم سازنده، هیئت داوران و حتی شرکت‌کنندگان، از جایگاه و اعتبار نسبتاً بالاتری برخوردار است. به باور بسیاری از بینندگان این مسابقه، نظرات او در مقایسه با سایر داوران کارشناسی‌شده‌تر است و در مجموع، چهره‌ای حرفه‌ای‌تر و باکلاس‌تر به شمار می‌رود. مجموع عملکرد علیزاده و شیوه حضورش در این مسابقه باعث شده بود تا جامعه هواداری نسبتاً قابل‌توجهی در میان ایرانیان پیرامون او شکل بگیرد؛ تا جایی که برخی حتی از او به‌عنوان یک «کراش» نوظهور در میان چهره‌های مشهور ایرانی یاد می‌کردند.

بااین‌حال، انتشار برخی توییت‌ها و روایت‌های انتقادی کاربران درباره کسب‌وکار شخصی او در حوزه طراحی و دوخت لباس عروس، موجی از حواشی و شایعات منفی را پیرامونش به راه انداخته است؛ حواشی‌ای که به نظر می‌رسد به‌تدریج در حال خدشه‌دار کردن تصویر عمومی او و کاهش محبوبیتی است که طی حضورش در «زن روز» به دست آورده بود. پدرام علیزاده، طراح لباس و داور برنامه «زن روز»، این روزها از سوی تعدادی از کاربران فضای مجازی به کلاهبرداری متهم شده است. برخی کاربران با انتشار روایت‌هایی از تجربه خود مدعی شده‌اند که پس از پرداخت بیعانه برای سفارش لباس، نه لباسی تحویل گرفته‌اند و نه توانسته‌اند پول خود را پس بگیرند.

یکی از کاربران در شرح تجربه خود از سفارش لباس عروس مدعی شده است که ۱۷۰۰ دلار بیعانه پرداخت کرده، اما هیچ لباسی تحویل نگرفته است. به گفته او، زمانی که برای پس گرفتن پولش اقدام کرده، به او گفته‌اند لباسش آماده بوده، اما خودش برای تحویل آن مراجعه نکرده است.

کاربران دیگری نیز ادعا کرده‌اند که پس از پرداخت نیمی از مبلغ سفارش، دیگر پاسخی از پدرام علیزاده دریافت نکرده‌اند. در روایت دیگری، یکی از مشتریان گفته است که ابتدا با این طراح بر سر مبلغ مشخصی برای سفارش لباس به توافق رسیده بود، اما بعدتر علیزاده به دلیل افزایش شهرتش، قیمت بالاتری برای سفارش اعلام کرده است. این کاربر مدعی شده که در نهایت نتوانسته پول پرداختی خود را پس بگیرد.

اهمیت ماجرا فقط به چند شکایت در فضای مجازی خلاصه نمی‌شود. علیزاده برای بسیاری از مخاطبان «زن روز»، چهره‌ای آشنا و تا حدی مورد اعتماد شده بود و حالا انتشار این روایت‌ها، میان تصویری که از او روی صفحه نمایش شکل گرفته و تجربه‌هایی که برخی مشتریان نقل می‌کنند، فاصله انداخته است. در چنین شرایطی، روشن شدن جزئیات قراردادها و شنیدن توضیحات طرف مقابل و تطبیق آن با اسناد ارائه‌شده از سوی مشتریان می‌تواند به رفع ابهام‌ها کمک کند. تا آن زمان، نه می‌توان ادعاهای مطرح‌شده را حقیقتی اثبات‌شده دانست و نه نگرانی افرادی را که خود را متضرر معرفی می‌کنند نادیده گرفت. آنچه فعلاً روشن است، این است که حاشیه‌های مربوط به کسب‌وکار شخصی علیزاده، تصویر عمومی او را زیر سؤال برده و محبوبیتی را که در «زن روز» به دست آورده، با چالشی تازه روبه‌رو کرده است.

منبع: برترین‌ها