رئیس کل دادگستری اصفهان با اشاره به علت بازداشت امیرسالار داودی، وکیل دادگستری گفت: نامبرده در صفحه اینستاگرام خود به دروغ مطلبی در خصوص جاری کردن صیغه ازدواج بین علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی منتشر کرده بود که موجب سوءاستفاده تبلیغاتی توسط رسانه‌های معاند و تشویش اذهان عمومی شده بود.

به گزارش تابناک؛ رئیس کل دادگستری اصفهان با اشاره به علت بازداشت امیرسالار داودی، وکیل دادگستری گفت: نامبرده در صفحه اینستاگرام خود به دروغ مطلبی در خصوص جاری کردن صیغه ازدواج بین علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی منتشر کرده بود که موجب سوءاستفاده تبلیغاتی توسط رسانه‌های معاند و تشویش اذهان عمومی شده بود.

ماجرای ادعای صیغه علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی چه بود؟

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری گفت: امیرسالار داودی، وکیل دادگستری چند روز قبل از اجرای مجازات اعدام برای علیرضا سپاهی در صفحه اینستاگرام خود، به کذب مطلبی درباره جاری کردن صیغه ازدواج بین علیرضا سپاهی (یکی از عوامل اصلی جنایت منجر به شهادت مظلومانه ۴ مأمور پلیس در اصفهان که به دار مجازات آویخته شد) و مهشاد کشانی (محکوم پرونده امنیتی که در زندان اصفهان به سر می‌برد) منتشر کرده بود.

وی ادامه داد: انتشار این مطلب در صفحه مجازی این وکیل، پس از اجرای مجازات منجر به سوءاستفاده تبلیغاتی توسط رسانه‌های معاند از جمله اینترنشنال و انتشار توسط ربع پهلوی در صفحه شخصی و تحریک مردم توسط وی شده و موجب تشویش اذهان عمومی و تحریک افراد به اقدام علیه امنیت ملی شده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: همچنین نامبرده استوری‌های متعددی علیه کشور و تحریک افراد برای مقابله با نظام و ملتهب کردن جامعه در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرده بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری افزود: در همین راستا و به موجب بند ت ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقام قضایی اقدام به صدور قرار جلب متهم کرده و نامبرده در روز ۱۹ مهر به اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای به قصد تشویش اذهان عمومی و تحریک مردم به کشتار یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام شد.

وی تاکید کرد: خود متهم به این موارد صریحاً اقرار داشته و با صدور قرار بازداشت موقت و قرار وثیقه و عجز از تودیع وثیقه به زندان مرکزی اصفهان منتقل شده است.

ماجرای فایل صوتی منتشرشده در اینترنشنال

رئیس کل دادگستری اصفهان یادآور شد: متهم تلفن همراه خود را در مکانی نامعلوم مخفی کرده و با توجه به اینکه فایل صوتی تولید شده توسط متهم در شبکه معاند اینترنشنال منتشر شده، احتمال ارسال فایل توسط متهم به آن شبکه معاند وجود دارد که در صورت اثبات این موضوع و تأیید کذب بودن فایل صوتی منتشر شده، ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی به متهم تفهیم می‌شود که در این راستا و در خصوص تکمیل تحقیقات دستور لازم صادر شده است.

منبع: میزان