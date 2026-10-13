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راز مرگ مشکوک دختر ۱۶ ساله/ شوهرش بازداشت شد

مرگ مشکوک دختر نوجوان در باخرز، با کشف آثار جراحت شدید بر پیکر او، ابعاد تازه‌ای از یک پرونده جنایی را پیش روی کارآگاهان قرار داده است.
کد خبر: ۱۳۹۸۵۲۳
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1103 بازدید
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۴
دختر نوجوان

به گزارش تابناک؛ یگانه حسین‌زایی، دختر ۱۶ ساله‌ای که بنا بر گزارش‌های اولیه از ۱۰ سالگی به ازدواج پسرعموی خود درآمده بود، روز ۱۷ مهر در باخرز استان خراسان رضوی جان باخت؛ مرگی مشکوک که با مشاهده آثار جراحت شدید بر بدن او، به پرونده‌ای جنایی تبدیل شد.

بر اساس اطلاعات اولیه، یگانه با یک خودروی سواری به پایگاه اورژانس جاده‌ای باخرز منتقل شد، اما هنگام رسیدن، هیچ‌گونه علائم حیاتی نداشت. خیس و گل‌آلود بودن لباس‌های او و وجود آثار آسیب‌دیدگی شدید روی بدنش، ظن وقوع جنایت را مطرح کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که این دختر نوجوان بر اثر ضربات کابل و چوبدستی و همچنین خفگی جان باخته است. شوهر او در ارتباط با این پرونده بازداشت شده و بنا بر اطلاعات موجود، به قتل یگانه اعتراف کرده است.

جزئیات دقیق‌تر این حادثه و ابعاد پرونده در دست بررسی است.

تحقیقات ادامه دارد.

منبع: رکنا

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دختر نوجوان مرگ مشکوک باخرز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
0
12
پاسخ
قربانی کودک همسری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
1
9
پاسخ
وقتی سن قانونی 18 سال است، چرا باید مجوز ازدواج افراد صغیر داده شود؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
6
2
پاسخ
عزیزانی که دابه مهربان تر از مادر میشن . گذشت اون زمان که دختران رو به زور شوهر میدادن . این دختران کم سنی که ازدواج کردن و اخبارش رو می شنوین . خودشون با میل خودشون رفتن سمت ازدواج . بلوغ زودرس و تغییر در فرهنگ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
1
5
پاسخ
نتیجه کودک همسری
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