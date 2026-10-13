راز مرگ مشکوک دختر ۱۶ ساله/ شوهرش بازداشت شد

مرگ مشکوک دختر نوجوان در باخرز، با کشف آثار جراحت شدید بر پیکر او، ابعاد تازه‌ای از یک پرونده جنایی را پیش روی کارآگاهان قرار داده است.

به گزارش تابناک؛ یگانه حسین‌زایی، دختر ۱۶ ساله‌ای که بنا بر گزارش‌های اولیه از ۱۰ سالگی به ازدواج پسرعموی خود درآمده بود، روز ۱۷ مهر در باخرز استان خراسان رضوی جان باخت؛ مرگی مشکوک که با مشاهده آثار جراحت شدید بر بدن او، به پرونده‌ای جنایی تبدیل شد.

بر اساس اطلاعات اولیه، یگانه با یک خودروی سواری به پایگاه اورژانس جاده‌ای باخرز منتقل شد، اما هنگام رسیدن، هیچ‌گونه علائم حیاتی نداشت. خیس و گل‌آلود بودن لباس‌های او و وجود آثار آسیب‌دیدگی شدید روی بدنش، ظن وقوع جنایت را مطرح کرد.

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بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که این دختر نوجوان بر اثر ضربات کابل و چوبدستی و همچنین خفگی جان باخته است. شوهر او در ارتباط با این پرونده بازداشت شده و بنا بر اطلاعات موجود، به قتل یگانه اعتراف کرده است.

جزئیات دقیق‌تر این حادثه و ابعاد پرونده در دست بررسی است.

تحقیقات ادامه دارد.

منبع: رکنا