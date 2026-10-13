عکس: رودخانهای به رنگ رنگینکمان
در قلب پارک ملی لا ماکارنا در کلمبیا، رودخانهای جریان دارد که بومیان آن را “رودخانهای که از بهشت گریخته” مینامند. کانیو کریستالس، با رنگینکمانی از طیفهای خیرهکننده قرمز، سبز، زرد و آبی، پدیدهای اکولوژیکی است که تنها در شرایطی بسیار خاص و نادر رخ میدهد و آن را به یکی از منحصربهفردترین و زیباترین نقاط دیدنی جهان تبدیل کرده است.
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برچسبها:عکس طبیعت کلمبیا اکولوژیکی رنگین کمان
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