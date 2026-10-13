ویدیویی از تجمع و شعارهای بامزه عده‌ای سوپرانقلابی مقابل خانه حسن روحانی رئیس جمهور اسبق منتشر شده است. یکی از این شعارها «تا روحانی و ظریف کفن نشود، این وطن وطن نشود است» که در تغییر یافته شعار سلطنت طلبان و براندازان است! یکی دیگر از شعارهای این عده که به توهین به لباس روحانیت تسری می‌یابد، اشاره به نوشته کامبیز مهدی‌زاده، روحانی ارجاع می‌دهد که در واکنش به حملات پایداری‌ها به پدرزنش و جمع‌آوری امضا برای محاکمه‌اش، نوشته بود: «پایداری‌ها نخ عبای دکتر روحانی را هم نمی‌توانند محاکمه کنند. دوران شما به سر رسیده؛ به زودی زباله‌دان تاریخ خواهید شد. آن رئیس سیاه‌پوش‌تان به پایان سلام خواهد کرد. شما هنوز در انتخابات مانده‌اید و می‌خواهید شکست سیاسی‌تان را با انتقام از قالیباف و پزشکیان جبران کنید. کور خوانده‌اید.» این ویدیو را با این توضیح می‌بینید که صدای بخشی از ویدیو که شعارها به لباس روحانیت توهین می‌کند، حذف شده است.