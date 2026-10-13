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جنایت خانوادگی هولناک در تبریز /پدر قاتل خودکشی کرد

فرمانده انتظامی تبریز از وقوع یک جنایت خانوادگی در شهرک مرزداران این شهر خبر داد؛ حادثه‌ای که در جریان آن مردی حدوداً ۴۵ ساله همسر و دو فرزند خود را به قتل رساند و سپس به زندگی خود پایان داد.
کد خبر: ۱۳۹۸۵۰۱
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قتل

به گزارش تابناک، سرهنگ محمد نعمتی، فرمانده انتظامی تبریز، با تشریح جزئیات این حادثه گفت: پس از اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی درباره وقوع قتل در شهرک مرزداران، مأموران کلانتری ۲۶ باغمیشه بلافاصله به محل اعزام شدند.

به گفته او، مأموران پس از حضور در محل با صحنه یک جنایت خانوادگی روبه‌رو شدند که در آن مردی حدوداً ۴۵ ساله همسر و دو فرزندش را به قتل رسانده و سپس خودکشی کرده بود.

علت اولیه حادثه چه بود؟

فرمانده انتظامی تبریز، مشکلات شخصی و خانوادگی را علت اولیه وقوع این حادثه اعلام کرد. با این حال، جزئیات بیشتری درباره شرایط منتهی به این جنایت و ابعاد پرونده منتشر نشده و قرار است اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام شود.

درخواست پلیس برای استفاده از خدمات مشاوره

سرهنگ نعمتی با اشاره به اهمیت دریافت کمک تخصصی در زمان بروز اختلافات و مشکلات خانوادگی، از شهروندان خواست در صورت مواجهه با چنین شرایطی از خدمات مراکز مشاوره پلیس استفاده کنند.

 تحقیقات و پیگیری‌های مربوط به این حادثه ادامه دارد و اطلاعات بیشتر درباره پرونده قرار است از سوی مراجع مسئول اعلام شود.

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تبریز قتل جنایت قتل خانوادگی قتل همسر قتل فرزند خودکشی خودکشی قاتل پدر قاتل
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