ماجرای فیلم کتک خوردن یک معلم در کلاس چه بود؟

بازنشر فیلم قدیمی کتک خوردن یک معلم با انتساب نادرست به تبریز، در حالی خبرساز شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد این ویدئو مربوط به بیش از ۱۰ سال پیش و یکی از روستاهای شهرستان بروجرد در لرستان است.

به گزارش تابناک، از ساعاتی پیش فیلمی با عنوان کتک خوردن یک معلم از چند دانش آموز در تبریز در شبکه‌های اجتماعی پر بازدید شد.

بررسی‌ها است این فیلم قدیمی و مربوط به بیش از ۱۰ سال پیش و یکی روستا‌های شهرستان بروجرد در استان لرستان است.

پیشتر نیز این فیلم در سال ۱۴۰۰ در شبکه‌های اجتماعی منتشر و اعلام شد که متعلق به ۵ سال پیش است.

بعد از وقوع این ماجرا خانواده دانش‌آموزان برای دلجویی به منزل این معلم می‌روند و این معلم نیز آنها را می‌بخشد.

انتشار این محتوا بار دیگر لزوم توجه به سواد رسانه را یادآوری می‌کند؛ یکی از خاصیت‌های شبکه‌های اجتماعی عبور از مرزهای زمان و مکان است.

اصلی که با ظهور و فراگیری هوش مصنوعی حتی پیچیده‌تر نیز شده است.

امروز یکی از مهمترین اصول در سواد رسانه‌ بررسی صحت محتواهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و عدم زودباوری در خصوص این دست محتواهاست.

منبع: فارس