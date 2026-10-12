بسته شدن در آرامگاه حافظ در «روز حافظ»! + عکس
آرامگاه حافظ امروز دوشنبه ۲۰ مهرماه همزمان با روز «حافظ» به روی مردم بسته شد!
کد خبر: ۱۳۹۸۴۸۶| |
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به گزارش تابناک، پایگاه خبری چند ثانیه در این باره نوشت: امروز و در روز حافظ، مجموعه حافظیه در شیراز برای ورود و بازدید شهروندان، بسته شد.
دلیل بسته شدن درب حافظیه از سوی نگهبانان، برگزاری مراسم روز حافظ در این مجموعه اعلام شده است.
با این اتفاق، جمع زیادی از مردم که از دور و نزدیک و دیگر شهرها، برای حضور در حافظیه به این مجموعه آمده بودند درها بلاتکلیف باقی ماندند و این سوال را مطرح می کنند مگر می توان در روز حافظ، حافظیه را بر مردم بست؟
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