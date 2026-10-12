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بسته شدن در آرامگاه حافظ در «روز حافظ»! + عکس

آرامگاه حافظ امروز دوشنبه ۲۰ مهرماه همزمان با روز «حافظ» به روی مردم بسته شد!
کد خبر: ۱۳۹۸۴۸۶
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1030 بازدید
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حافظیه

به گزارش تابناک، پایگاه خبری چند ثانیه در این باره نوشت: امروز و در روز حافظ، مجموعه حافظیه در شیراز برای ورود و بازدید شهروندان، بسته شد.

دلیل بسته شدن درب حافظیه از سوی نگهبانان، برگزاری مراسم روز حافظ در این مجموعه اعلام شده است. 

با این اتفاق، جمع زیادی از مردم که از دور و نزدیک و دیگر شهرها، برای حضور در حافظیه به این مجموعه آمده بودند  درها بلاتکلیف باقی ماندند و این سوال را مطرح می کنند مگر می توان در روز حافظ، حافظیه را بر مردم بست؟

حافظیه

حافظیه

حافظیه

حافظیه

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شیراز حافظیه روز حافظ میراث فرهنگی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
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پاسخ
میرن اونجا شعار ضد ایرانی میدن حتما اینا حافظ دوست نیستن دوتا بیت ازشون بپرسید عمرا بلد باشن.
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