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پاسخ قاطع تهران به اتهام‌زنی بی‌اساس انگلیس علیه ایران

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای ادعای مقامات انگلیسی در انتساب حادثه امنیتی ادعایی در پایگاه هوایی فرفورد به ایران را به‌شدت محکوم کرد.
کد خبر: ۱۳۹۸۴۸۵
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وزارت امور خارجه

به گزارش تابناک، متن بیانیه وزارت امور خارجه به شرح ذیل است:

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ادعای مقامات انگلیسی در انتساب حادثه امنیتی ادعایی در پایگاه هوایی فرفورد به ایران را به‌شدت محکوم می‌کند و آن را توطئه‌ای زشت برای پیشبرد کارزار ایران‌ستیزی و فرار از پاسخگویی در قبال مشارکت انگلیس در تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی علیه ملت ایران می‌داند.

دولت انگلیس نمی‌تواند بدون ارائه شواهد و دلایل متقن، با پناه‌گرفتن پشت عبارت‌های مبهم، از مسئولیت سیاسی و حقوقی ادعاهای خود و پیامدهای احتمالی آن شانه خالی کند. توسل به تعابیری نظیر «احتمال زیاد» (highly likely) و «تقریباً» به‌طور قطعی (almost certainly) برای القای معتبربودن انتساب حادثه ادعایی به ایران، تلاشی آشکار برای گریز از مسئولیت‌پذیری در قبال اتهام‌زنی‌های بی‌اساس است.

عملکرد انگلیس در جعل ادعاهای امنیتی علیه سایر کشورها - که در مواردی منجر به تنش‌ و درگیری‌های خسارت‌بار در منطقه غرب آسیا شده است - بر کسی پوشیده نیست و دولت انگلیس باید به‌خاطر اصرار بر این رویکرد مخل صلح و امنیت بین‌المللی پاسخگو باشد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن رد قاطع اتهامات بی‌اساس مطرح‌شده علیه ایران، مسئولیت همه پیامدهای ناشی از این دروغ‌پردازی را متوجه دولت انگلیس و طراحان و مجریان این عملیات ناشیانه پرچم دروغین می‌داند.

 

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وزارت امور خارجه بیانیه انگلیس اتهام زنی پایگاه هوایی فیرفورد
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