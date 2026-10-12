رایزنی محسن رضایی و مشاور امنیت ملی هند
محسن رضایی با مشاور امنیت ملی جمهوری هند، پیرامون آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی تبادل نظر کرد.
کد خبر: ۱۳۹۸۴۸۴| |
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به گزارش تابناک، سرلشکر «محسن رضایی» دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، عصر امروز در گفتگویی تلفنی با آجیت دووال، مشاور امنیت ملی جمهوری هند، پیرامون آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی و همچنین مسائل مورد علاقه طرفین تبادل نظر کرد.
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