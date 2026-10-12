رایزنی محسن رضایی و مشاور امنیت ملی هند

به گزارش تابناک، سرلشکر «محسن رضایی» دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، عصر امروز در گفتگویی تلفنی با آجیت دووال، مشاور امنیت ملی جمهوری هند، پیرامون آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین مسائل مورد علاقه طرفین تبادل نظر کرد.