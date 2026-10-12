افشای ارتباطات مالی شورای صلح غزه با اسرائیل

روزنامه تلگراف در گزارشی ارتباطات مالی گسترده افراد و کشورهای عضو شورای صلح غزه با شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تسلیحاتی در اراضی اشغالی را بررسی کرده و آن را تعارض منافعی دانست که به چالشی در پیشبرد برنامه بازسازی غزه از سوی این نهاد تبدیل شده است.

به گزارش تابناک، ‌پنج عضو از اعضای هیئت مدیره شورای صلح ترامپ با یک شرکت تسلیحاتی کوچک در اراضی اشغالی مرتبط هستند که به‌تازگی قراردادی نظامی با آمریکا به ارزش حداکثر ۱۵۰ میلیون دلار منعقد کرده است. این شرکت نشانه تفنگ و پهپادهای مبتنی بر هوش مصنوعی می‌سازد که در حملات رژیم صهیونیستی به غزه آزموده شده‌اند.

کسب‌وکار دیگری که اعضای شورای صلح غزه با آن در ارتباطند مربوط در تامین مالی ساخت شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی دخیل است و شرکت دیگری نیز که در دادگاه‌های آمریکا به اتهام کمک به حماس برای پنهان کردن تونل‌های خود در غزه در آستانه حملات ۷ اکتبر تحت پیگرد است. از موارد دیگر نیز سرمایه‌گذاری چندمیلیارد دلاری در یک زمین گلف جدید مرتبط با ترامپ در دوحه یا کسب‌وکاری در حوزه امنیت سایبری اشاره کرد.

روزنامه تلگراف در گزارشی با این مقدمه نوشت: این‌ها چند مورد از تعارض منافع بالقوه‌ای است که تلگراف در شورای صلح غزه تحت رهبری آمریکا شناسایی کرده است که برای پایان دادن به جنگ در غزه و بازسازی این منطقه تشکیل شده است. بیش از هزار و ۴۰۰ فلسطینی در غزه از زمانی که «آتش‌بس» یک سال پیش به اجرا درآمد شهید شده‌اند، و دو سوم از ۲.۱ میلیون نفر جمعیت آن در چادرها و سرپناه‌های موقت زندگی می‌کنند.

بسیاری از منتقدان از همان ابتدا شورای صلح را «دستورالعمل یک الیگارشی دزدسالار» توصیف کرده بودند. آن‌ها می‌گویند کار مهم پایان دادن به جنگ‌ها و بازسازی ملت‌ها باید توسط دیپلمات‌های حرفه‌ای انجام شود، نه مدیران میلیاردر صندوق‌های مالی و غول‌های ساخت‌وساز و املاک. اگرچه منابع آگاه مرتبط به فعالیت‌های روزانه این نهاد، چالش‌های پیش روی آن را بیشتر سیاسی ارزیابی می‌کنند تا اقتصادی و طبق ادعای یکی از آن‌ها، تاکنون هیچ بحثی درباره منافع مالی مطرح نشده است.

این رسانه با اشاره به اینکه بسیاری از سرمایه‌گذاری‌هایی که بازیگران کلیدی هیئت صلح در شرکت‌های تسلیحاتی اسرائیلی و مرتبط با شهرک‌سازی آن انجام داده‌اند، با پول صندوق‌های حاکمیتی عربی انجام شده است، این پرسش‌ها را مطرح کرد که آیا رهبران عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی از مقصد پول خود آگاه هستند و شهروندانشان در صورت مطلع شدن از آن چه واکنشی نشان خواهند داد؟ اگر این سرمایه‌گذاری‌ها پس گرفته شوند، چه تاثیری بر عملکرد شکننده فعلی هیئت خواهد داشت؟



ویرانی‌های گسترده در غزه

سرازیر شدن پول‌های نفتی کشورهای عربی و شرکت‌ سرمایه‌گذاری جارد کوشنر به شرکت‌های تسلیحاتی در اراضی اشغالی

تلگراف در ادامه گزارش داد: تعارض منافعی که بیش از همه آشکار است، عمدتا از تلاقی ثروت نفتی کشورهای عربی، ‌ مدیریت سرمایه‌گذاری و پروژه‌های املاک آمریکایی ناشی می‌شود.

در هیئت اصلی شورای صلح، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر و محمد بن زاید آل نهیان، رئیس‌امارات متحده عربی حضور دارند. همه آن‌ها منافع سیاسی واضحی در پایان یافتن جنگ غزه و بازسازی این نوار دارند اما همچنین همه آن‌ها مبالغ بسیار قابل توجهی را از طریق صندوق‌های ثروت ملی کشورشان به افینیتی پارتنرز، شرکت سرمایه‌گذاری سهامی خاص که جارد کوشنر اداره می‌کند، اختصاص داده‌اند.

کوشنر در هر دو هیئت اجرایی صلح در کنار دیگر تجار، از جمله استیو ویتکاف، غول املاک آمریکایی و مذاکره‌کننده ارشد رئیس‌جمهور این کشور؛ مارک روآن، سرمایه‌دار میلیاردر و یاکیر گابای، میلیاردر حوزه املاک و مستغلات که متولد اراضی اشغالی و ساکن قبرس است. همچنین در هیئت اجرایی این نهاد، مارتین ادلمن، وکیلی ثروتمند که روابط نزدیکی با امارات دارد، نیز حضور دارد.

به گفته منابع آگاه، کوشنر چهره اصلی در رده‌های ارشد شورای صلح است. او در دوره اول ترامپ، پیمان ابراهیم(توافق عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی) را به سرانجام رساند و یک سال بعد، افینیتی پارتنرز را با تکیه بر این توافق‌ها راه‌اندازی کرد. گفته می‌شود که او قصد نداشته است در دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ به سیاست بازگردد اما شخصا از سوی رئیس‌جمهور آمریکا ماموریت یافته تا هیئت صلح را در تحقق اهداف آن به موفقیت برساند.

رسانه انگلیسی همچنین نوشت: طبق گزارش اخیر شبکه سی‌ان‌ان، شرکت سرمایه‌گذاری افینتی پارتنرز، ۷.۴ درصد سهام فینیکس فایننشال را در اختیار دارد که یک شرکت بیمه و سرمایه‌گذاری مستقر در تل‌آویو است و در مجموعه‌ای از شرکت‌های مرتبط با ارتش اسرائیل سرمایه‌گذاری می‌کند. یکی از این شرکت‌ها یک شرکت نظامی کوچک اسرائیلی به نام اسمارت شوتر است که ماه گذشته در رقابت با شرکت‌های باسابقه‌تر، به قراردادی نظامی با آمریکا به ارزش حداکثر ۱۵۰ میلیون دلار رسید. اسمارت شوتر یک نشانه تفنگ مبتنی بر هوش مصنوعی به نام Smash می‌سازد که سه سال گذشته توسط نیروهای نظامی اسرائیل در غزه آزموده شده است.

کوشنر و شرکای سرمایه‌گذاری او در حاشیه خلیج فارس به‌طور مستقیم در اسمارت شوتر سهامی ندارند و ارتباط آن‌ها با این شرکت از طریق فینیکس فایننشال است اما از آن سود به دست خواهند آورد.



مراسم امضای منشور طرح شورای صلح در نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس، ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶

سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه مرتبط با شورای صلح غزه در شهرک‌سازی‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی

تلگراف در ادامه درباره دیگر ارتباطات شورای صلح با شرکت‌های اراضی اشغالی نوشت: کوشنر و سرمایه‌گذاران کشورهای حاشیه خلیج فارس تنها اعضای شورای صلح نیستند که با فینیکس فایننشال ارتباط دارند و تسلیحات تنها حوزه سرمایه‌گذاری جنجالی آن نیست.

مارک روآن نیز در هیئت اجرایی صلح حضور دارد که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آپولو گلوبال منیجمنت، یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهان است. آپولو مدت‌ها با فینیکس همکاری کرده و در سپتامبر ۲۰۲۳، توافقی ۲ میلیارد دلاری را اعلام کرد که بر اساس آن فینیکس به‌عنوان شریک راهبردی آپولو در اراضی اشغالی عمل می‌کند. آپولو از نظر سهام یا اعتبار، منافع مستقیمی ندارد اما فینیکس از شرکت‌هایی پشتیبانی می‌کند که به شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی کمک می‌کنند. جنجالی که از ۷ اکتبر به‌شدت گسترش یافته است.

بر اساس گزارش مرکز تحقیقات «چه کسی سود می‌برد»، یک گروه پژوهشی که سرمایه‌گذاری‌ها در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را رصد می‌کند، فینیکیس فایننشال تامین‌کننده مالی برجسته پروژه‌های شهرک‌سازی‌های غیرقانونی است. شهرک‌ها، هرچند طبق حقوق بین‌الملل غیرقانونی تلقی می‌شوند، تحت قوانین رژیم صهیونیستی مجاز هستند و به سرمایه‌گذاران بین‌المللی اجازه می‌دهند با حداقل ریسک از طریق ابزارهای سرمایه‌گذاری محلی به آن‌ها دسترسی پیدا کنند.

سرمایه‌گذاری‌ در شهرک‌سازی‌ها ممکن است تعارض منافع قوی‌تری برای اعضای هیئت صلح ایجاد کنند، چراکه انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی تحریم‌ها علیه شرکت‌های دخیل در شهرک‌ها را تشدید می‌کنند.

تلگراف همچنین نوشت: همه موارد تعارض منافع فعالیت‌های شورای صلح غزه در یک جهت نیست؛ شادیه جردات، رئیس بخش بازسازی و زیرساخت در دفتر نماینده عالی شورای صلح و سابقه برجسته فعالیت او مشارکت در پروژه ساخت شهر فلسطینی روابی در کرانه باختری و نزدیک‌ترین الگوی بازسازی غزه است که پشتیبان مالی آن پول‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس بود اما رژیم صهیونیستی دسترسی جاده‌ای و تامین آب آن را محدود کرد.

مسئله فعالیت‌های خود جردات نیست، بلکه شرکت‌های رئیس او بشار مَصری که میلیاردر فلسطینی-آمریکایی است، در دادگاه‌های مدنی آمریکا از سوی وکلای بیش از ۲۰۰ بازمانده آمریکایی عملیات طوفان‌الاقصی در ۷ اکتبر، تحت پیگرد هستند. مصری متهم شده است که «آگاهانه» به حماس کمک کرد و زیرساخت‌هایی، از جمله برخی تونل‌ها را در اختیار حماس قرار داده است. اگرچه، وکلای مصری این اتهامات را «ساختگی و مایه دردسر و کاملا نادرست» توصیف و تاکید کرده‌اند که او و شرکت‌هایش هیچ نقشی در عملیات ۷ اکتبر علیه اراض اشغالی نداشته‌اند.

از سوی دیگر، قطری دیار، شرکت املاک جهانی متعلق به سازمان سرمایه‌گذاری قطری، نه‌تنها سرمایه‌گذار عمده پروژه روابی بشار مصری است، بلکه تامین‌کننده مالی باشگاه گلف جدید بین‌المللی ترامپ در شهر سیمایسما نزدیک دوحه نیز هست.

با وجود تداوم حملات رژیم صهیونیستی در غزه با نقض تعهدات خود در توافق آتش‌بس اکتبر ۲۰۲۵ که با میانجیگری آمریکا انجام شد، همچنین اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی که نشان می‌دهد از هرگونه تعهدی نسبت به بازسای این منطقه شانه خالی می‌کنند که در آن اقدام به به ویرانی مطلق و نسل‌کشی کرده‌اند، پیشبرد ملموسی در فعالیت‌های شورای صلح برای بازسازی این منطقه جنگ‌زده با نزدیک به دو میلیون آواره با چالش‌هایی روبه‌روست.

منابع آگاه به تلگراف گفته‌اند انتظار نمی‌رود که پیش از انجام شدن انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و انتخابات سراسری رژیم صهیونیستی، پیشرفت ملموسی انجام شود اما انتظار می‌رود آمریکا در نوامبر اقدام تازه‌ای کند.