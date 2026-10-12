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تبلیغات تابناک صفحه خبر

اسدالله یکتا: از هیچ مسئولی کمک نمی‌خوام + عکس

اسدالله یکتا از مردم و اهالی تبلیغات خواسته تبلیغاتشان را به او بسپارند. یکتا نوشته نمی‌خواهد در میان عکس‌های دیدار مسئولان فقط یک عکس شود و با حمایت مردمی که همیشه دوستش داشته‌اند، می‌خواهد بیکار نماند.
کد خبر: ۱۳۹۸۴۷۴
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اسدالله یکتا

به گزارش تابناک، اسدالله یکتا، بازیگر پیشکسوت که مدت‌هاست از کار سینما دور بوده است، ساعاتی پیش در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

«میشه این پست منو برای هر کسی که تبلیغ می‌خواد بفرستید؟ یا اگر خودتون تبلیغی دارید، به من بسپارید، مردم منو دوست دارن و مطمئنم حمایتم می‌کنن.

حقیقتش چیزی برای پنهان کردن ندارم؛ یخچال خونه‌م یک ماهی هست سوخته و فقط می‌خوام بتونم عوضش کنم. نمی‌خوام پیش کسی هم کوچیک بشم یا بار سنگین‌تری بشم برای بچه هام، رفیق‌ها و همکارایی که توی این دو سال بیکاریم بهشون بدهکارم بارها هوامو داشتن منو به سفر فرستادن و نذاشتن زمین بخورم.

از هیچ مسئولی هم کمک نمی‌خوام؛ همین حقوق یک میلیون و سیصد هزار تومنی‌ام رو هم ممنونم که بهم میدهند دلم نمی‌خواد یک عکس بشم لابه‌لای عکس‌های دیدارهای مسئولینی که تا التماس نکنی نمیبیننت.

می‌خوام با کار خودم، با حمایت مردمی که همیشه دوستم داشتن، هم بیکار نباشم هم یخچال خونه‌مو عوض کنم همین....

فقط رفقا من واقعا نه یخچال نیاز دارم نه پول همین که از تبلیغات من حمایت کنید دنیا دنیا زندگی من رو عوض کردید

کوچیکتونم».

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