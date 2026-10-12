اردوغان: توافق مکه را برای تصویب به پارلمان ارسال میکنیم
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه شامگاه دوشنبه طی سخنرانی پس از نشست کابینه عنوان کرد: موضع، حساسیتها و اصولی که ترکیه به آن پایبند است، روشن است. ما هرگز به وقایع از طریق نگاه قومی یا فرقهای نگاه نمیکنیم. ما میخواهیم صلح و ثبات در سراسر منطقه ما حاکم باشد.
بنا بر این گزارش، رئیسجمهور ترکیه در ادامه تاکید کرد: ما به دفاع از صلح ادامه خواهیم داد و بر اساس مالکیت منطقهای برای دستیابی به آن تلاش خواهیم کرد. ما معتقدیم که تفرقه و چندپارگی تنها به نفع نیروهای شیطانی خواهد بود که به دنبال تبدیل منطقه ما به حمام خون هستند.
اردوغان با اشاره به توافق مکه خاطرنشان کرد: توافقنامه دفاعی مشترک مکه، یک پیمان دفاعی بین ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی را برای تصویب در روزهای آینده به پارلمان ارسال خواهیم کرد.