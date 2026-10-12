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اردوغان: توافق مکه را برای تصویب به پارلمان ارسال می‌کنیم

رئیس‌جمهور ترکیه گفت که توافق مکه را برای تصویب در روزهای آینده به پارلمان ارسال خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۸۴۶۹
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به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه شامگاه دوشنبه طی سخنرانی پس از نشست کابینه عنوان کرد: موضع، حساسیت‌ها و اصولی که ترکیه به آن پایبند است، روشن است. ما هرگز به وقایع از طریق نگاه قومی یا فرقه‌ای نگاه نمی‌کنیم. ما می‌خواهیم صلح و ثبات در سراسر منطقه ما حاکم باشد.

بنا بر این گزارش، رئیس‌جمهور ترکیه در ادامه تاکید کرد: ما به دفاع از صلح ادامه خواهیم داد و بر اساس مالکیت منطقه‌ای برای دستیابی به آن تلاش خواهیم کرد. ما معتقدیم که تفرقه و چندپارگی تنها به نفع نیروهای شیطانی خواهد بود که به دنبال تبدیل منطقه ما به حمام خون هستند.

اردوغان با اشاره به توافق مکه خاطرنشان کرد: توافقنامه دفاعی مشترک مکه، یک پیمان دفاعی بین ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی را برای تصویب در روزهای آینده به پارلمان ارسال خواهیم کرد.

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برچسب ها
ترکیه اردوغان پاکستان عربستان توافق مکه
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