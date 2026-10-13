بخش قابل‌توجهی از آنچه در ویدیو دیده می‌شود، هنوز در محدوده داستان علمی‌تخیلی و تصور آینده قرار دارد. با این حال، بازنشر چنین ویدیویی از سوی ماسک جالب است؛ چراکه بسیاری از ایده‌های آن با تصویری که او از آینده بشر ترسیم کرده، هم‌جهت هستند.

به گزارش تابناک؛ ویدیویی که ایلان ماسک اخیراً در شبکه اجتماعی ایکس بازنشر کرده، تصویری بسیار بلندپروازانه از آینده بشر ارائه می‌دهد؛ آینده‌ای که در آن زمین دیگر تنها خانه انسان نیست و فناوری، هوش مصنوعی و مهندسی فضایی مسیر گسترش تمدن را به ماه، مریخ و حتی نقاط دورتر منظومه شمسی باز می‌کنند.

ماسک در واکنش به این ویدیو نوشت: «این آینده‌ای است که ما آن را محقق خواهیم کرد.»البته این تصاویر را نباید با یک نقشه راه رسمی از سوی اسپیس‌ایکس یا دیگر شرکت‌های ماسک اشتباه گرفت. ویدیوی "Age of Beyond: If Humans & AI United" یک اثر علمی‌تخیلی از Aze Alter است؛ اما بازنشر آن از سوی ماسک، بار دیگر توجه‌ها را به ایده‌هایی جلب کرده که او سال‌هاست درباره آینده بشر مطرح می‌کند.

ماه؛ اولین ایستگاه تمدن فضایی

در روایت این ویدیو، ماه یکی از نخستین نقاطی است که انسان برای گسترش تمدن خود به سراغ آن می‌رود. ایده فقط ساخت چند پایگاه کوچک برای فضانوردان نیست؛ بلکه صحبت از ایجاد زیرساخت‌هایی بزرگ و دائمی روی ماه است؛ جایی که انسان بتواند منابع استخراج کند، انرژی تولید کند و از آن به‌عنوان سکویی برای سفرهای دورتر استفاده کند. ماه از این منظر می‌تواند اولین مرحله عبور بشر از زمین باشد؛ نزدیک‌ترین جرم آسمانی که امکان می‌دهد فناوری‌های مورد نیاز برای زندگی خارج از زمین آزمایش و توسعه پیدا کنند.



مریخ؛ دومین خانه انسان

مرحله بعدی در این آینده، مریخ است؛ سیاره‌ای که در سال‌های اخیر بیش از هر جرم آسمانی دیگری با ایده «تمدن چندسیاره‌ای» گره خورده است. ویدیو تصویری از شکل‌گیری یک شهر آینده‌نگرانه روی مریخ ارائه می‌دهد؛ شهری که با زیرساخت‌های گسترده، سازه‌های عظیم و حضور ربات‌ها، بیشتر شبیه یک کلان‌شهر زمینی در سیاره‌ای دیگر است تا یک پایگاه تحقیقاتی. این بخش از ویدیو بیش از هر چیز به ایده‌ای نزدیک می‌شود که ماسک بارها درباره آن صحبت کرده: تبدیل شدن مریخ به خانه‌ای دوم برای انسان و کاهش وابستگی تمدن بشری به یک سیاره.



کمربند سیارکی؛ معدن عظیم فضایی

اما برای ساخت چنین تمدنی، منابع بسیار بیشتری از آنچه زمین در اختیار انسان می‌گذارد لازم خواهد بود. اینجاست که کمربند سیارکی وارد داستان می‌شود. در تصاویر ویدیو، سیارک‌ها دیگر اجرامی دور و دست‌نیافتنی نیستند؛ بلکه به منابع بالقوه‌ای برای استخراج مواد خام تبدیل شده‌اند. ایده استخراج منابع از سیارک‌ها سال‌هاست در مطالعات فضایی مطرح است و در این روایت، چنین فعالیتی به بخشی از اقتصاد تمدن آینده تبدیل شده است. اگر روزی چنین فناوری‌هایی عملی شوند، صنعت معدن دیگر محدود به سطح زمین نخواهد بود و انسان می‌تواند مواد مورد نیاز برای ساخت شهرها و زیرساخت‌های فضایی را از خود منظومه شمسی تأمین کند.



اروپا و کالیستو؛ قدم بعدی در منظومه شمسی

در بخش‌های دورتر این آینده، محدوده فعالیت انسان از مریخ و کمربند سیارکی هم فراتر می‌رود. ویدیو سراغ منظومه مشتری می‌رود و از مناطقی مانند اروپا و کالیستو به‌عنوان بخش‌هایی از مسیر گسترش تمدن استفاده می‌کند. اروپا به‌دلیل احتمال وجود اقیانوسی در زیر سطح یخی خود، یکی از جذاب‌ترین اهداف علمی منظومه شمسی محسوب می‌شود و کالیستو نیز از جمله قمرهایی است که در برخی مطالعات آینده‌نگرانه برای مأموریت‌های انسانی مورد توجه قرار گرفته است. در اینجا دیگر با رؤیای یک پایگاه کوچک فضایی مواجه نیستیم؛ تصویر ارائه‌شده، تمدنی را نشان می‌دهد که شبکه‌ای از سکونتگاه‌ها و زیرساخت‌ها را در نقاط مختلف منظومه شمسی ایجاد کرده است.

آینده‌ای که ماسک می‌گوید باید ساخته شود

با وجود تمام این تصاویر، فاصله میان چنین آینده‌ای و فناوری‌های امروز بسیار زیاد است. بخش قابل‌توجهی از آنچه در ویدیو دیده می‌شود، هنوز در محدوده داستان علمی‌تخیلی و تصور آینده قرار دارد. با این حال، بازنشر چنین ویدیویی از سوی ماسک جالب است؛ چراکه بسیاری از ایده‌های آن با تصویری که او از آینده بشر ترسیم کرده، هم‌جهت هستند: هوش مصنوعی، ربات‌ها، حمل‌ونقل فوق‌سریع و مهم‌تر از همه، تبدیل شدن انسان به گونه‌ای چندسیاره‌ای.

شاید جذاب‌ترین بخش ماجرا هم همین باشد؛ اینکه ماسک صرفاً این ویدیو را به‌عنوان یک اثر علمی‌تخیلی منتشر نکرد و نوشت: «این آینده‌ای است که ما آن را محقق خواهیم کرد.» جمله‌ای که مرز میان خیال‌پردازی درباره آینده و تلاش برای ساختن آن را، دست‌کم در نگاه او، بسیار باریک می‌کند.

منبع: برترین ها