به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری الجزیره، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه اعلام کرد: اکنون زمان کاهش فشار بر مسکو نیست. ما بسته تحریمی جدیدی علیه روسیه اعمال کرده‌ایم که بزرگ‌ترین بسته از زمان آغاز جنگ اوکراین محسوب می‌شود.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص ادامه داد: اعمال فشار بر مسکو، به جای دادن امتیاز، سریع‌ ترین راه برای پایان دادن به جنگ است.

کایا کالاس سپس افزود: ما باید از تمام ابزارهای موجود برای اعمال فشار بر روسیه، از جمله وضع تحریم‌های بیشتر، استفاده کنیم. ما هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه روسیه به دنبال راهکاری برای پایان دادن به جنگ خود علیه اوکراین باشد، نمی‌بینیم. ما از دارایی‌های مسدودشده روسیه استفاده خواهیم کرد و در حال بررسی سازوکارهای مختلف برای ارائه حمایت مالی به اوکراین هستیم.

وی سپس اضافه کرد: وزرای خارجه اتحادیه اروپا با تمدید ۲ ساله مأموریت هیئت مشورتی در عراق موافقت کرده‌اند. ... ما همچنان به حمایت خود از دیوان کیفری بین‌المللی، پس از تحریم‌های اعلام‌شده از سوی آمریکا علیه آن، ادامه می‌دهیم.