ناتو به روسیه هشدار داد

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، الکسوس گرینکویچ، فرمانده ارشد ناتو عصر دوشنبه طی کنفرانس امنیتی در ورشو ادعا کرد: ناتو یک ائتلاف دفاعی است، اما با هرگونه حمله علیه هر یک از اعضای خود مقابله می‌کنیم تا نشان دهیم که حمله کاملا بی‌فایده خواهد بود.

بنا بر این گزارش، فرمانده ناتو در ادامه افزود: اگر کسی آنقدر احمق باشد که به ما حمله کند، ما خواهیم جنگید. ما حمله را متوقف خواهیم کرد و توانایی آنها را برای دستیابی به اهدافشان، هر چه که باشد، سلب خواهیم کرد. به‌طور خلاصه، ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که هرگونه حمله‌ای، علیه هر متحدی، کاملا بیهوده خواهد بود.

ژنرال گرینکویچ تاکید کرد: اگر دشمن تصمیم به حمله یا اعزام نیروهای ذخیره خود بگیرد، ما سیستم جنگی درگیر علیه خود را در هم خواهیم شکست.

این ادعای فرمانده ارشد ناتو درحالی مطرح شده که مقامات روسیه بارها تصریح کرده‌اند که روسیه به دنبال حمله به ناتو نیست.