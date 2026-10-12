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پزشکیان: دائماً یکسان نباشد حال دوران، غم مخور

رئیس جمهور تاکید کرد: حافظ، تبلور روح انسان ایرانی و روایتگر امید در روزگار دشواری‌ها است.
کد خبر: ۱۳۹۸۴۵۶
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مسعود پزشکیان

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، امروز، دوشنبه ۲۰ مهر به مناسبت روز گرامیداشت خواجه حافظ شیرازی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«حافظ، تبلور روح انسان ایرانی و روایتگر امید در روزگار دشواری‌هاست؛ آنجا که به ما می‌آموزد:

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت
دائماً یکسان نباشد حال دوران، غم مخور

روز بزرگداشت لسان‌الغیب، حافظ شیرازی گرامی باد.»

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