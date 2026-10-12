پزشکیان: دائماً یکسان نباشد حال دوران، غم مخور
رئیس جمهور تاکید کرد: حافظ، تبلور روح انسان ایرانی و روایتگر امید در روزگار دشواریها است.
کد خبر: ۱۳۹۸۴۵۶| |
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به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، امروز، دوشنبه ۲۰ مهر به مناسبت روز گرامیداشت خواجه حافظ شیرازی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«حافظ، تبلور روح انسان ایرانی و روایتگر امید در روزگار دشواریهاست؛ آنجا که به ما میآموزد:
دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت
دائماً یکسان نباشد حال دوران، غم مخور
روز بزرگداشت لسانالغیب، حافظ شیرازی گرامی باد.»
گزارش خطا