





به گزارش تابناک، بازار رمزارزها در معاملات روز دوشنبه، ۲۰ مهر، نشانه‌هایی از بهبود قیمت را ثبت کرد. بیت‌کوین که در جریان افت اخیر تا محدوده ۸۰ هزار دلار عقب‌نشینی کرده بود، بار دیگر به محدوده ۸۳ تا ۸۴ هزار دلار نزدیک شد و اتریوم نیز در محدوده ۲۵۴۰ تا ۲۵۵۰ دلار معامله شد.



این بازگشت در شرایطی رخ داده که بازار طی روزهای گذشته تحت تأثیر نگرانی‌های ژئوپلیتیک، نوسانات بازارهای مالی و خروج سرمایه از صندوق‌های قابل معامله رمزارزی با فشار فروش مواجه بود. اکنون پرسش اصلی این است که آیا افزایش قیمت‌ها آغاز روندی صعودی است یا صرفاً واکنشی موقت به افت اخیر بازار محسوب می‌شود.



بازگشت قیمت‌ها؛ مقاومت‌های مهم پیش روی بیت‌کوین و اتریوم



بازگشت بیت‌کوین به محدوده ۸۴ هزار دلار می‌تواند نشانه‌ای از افزایش فعالیت خریداران در قیمت‌های پایین‌تر باشد. با این حال، تثبیت قیمت در این محدوده و عبور از مقاومت ۸۵ هزار دلاری برای تقویت چشم‌انداز صعودی اهمیت دارد. در مقابل، کاهش دوباره قیمت به زیر ۸۳ هزار دلار می‌تواند احتمال تداوم نوسانات را افزایش دهد.



اتریوم نیز پس از نزدیک‌شدن به محدوده ۲۴۰۰ دلار، بار دیگر به بالای ۲۵۰۰ دلار بازگشته است. با وجود این، برای ارزیابی پایداری روند بازیابی، باید به تداوم تقاضا و عملکرد این رمزارز در سطوح مقاومتی بالاتر توجه کرد.



افزایش توجه به رمزارزها بدون رشد پایدار تقاضای خرید بیت‌کوین



یکی از نکات قابل توجه بازار، تفاوت میان روند جست‌وجوی کلی رمزارزها و جست‌وجوی اختصاصی خرید بیت‌کوین است. داده‌های منتشرشده درباره جست‌وجوهای اینترنتی نشان می‌دهد که توجه کاربران به بازار رمزارزها افزایش یافته، اما علاقه به خرید بیت‌کوین رشد پایداری نداشته است.



این واگرایی می‌تواند بیانگر تغییر رفتار بخشی از سرمایه‌گذاران خرد باشد؛ به این معنا که کاربران ضمن افزایش توجه به دارایی‌های دیجیتال، فرصت‌های دیگری را نیز بررسی می‌کنند و لزوماً تمام تقاضای جدید به سمت بیت‌کوین هدایت نمی‌شود.



البته افزایش جست‌وجوهای اینترنتی به‌تنهایی به معنای ورود سرمایه به بازار نیست. برای ارزیابی تقاضای واقعی باید این شاخص‌ها را در کنار حجم معاملات و جریان سرمایه صندوق‌های رمزارزی بررسی کرد.



خروج سرمایه؛ مانعی برای صعود پایدار



با وجود بهبود قیمت‌ها، وضعیت جریان سرمایه در صندوق‌های قابل معامله رمزارزی همچنان از احتیاط سرمایه‌گذاران حکایت دارد. گزارش‌های منتشرشده در روزهای اخیر از خروج سرمایه از صندوق‌های اسپات بیت‌کوین و اتریوم خبر می‌دهند؛ موضوعی که می‌تواند بر قدرت بازیابی قیمت‌ها اثر بگذارد.



از سوی دیگر، افزایش نااطمینانی در بازارهای جهانی و نگرانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک همچنان از عوامل اثرگذار بر دارایی‌های پرریسک هستند. در چنین شرایطی، بازگشت قیمت‌ها زمانی اعتبار بیشتری پیدا می‌کند که با افزایش حجم معاملات و بهبود جریان سرمایه همراه شود.



آیا بازار وارد روند صعودی شده است؟



مجموع تحولات اخیر نشان می‌دهد بازار رمزارزها در تلاش برای جبران بخشی از افت گذشته است. بازگشت بیت‌کوین به محدوده ۸۴ هزار دلار و تثبیت اتریوم در بالای ۲۵۰۰ دلار، نشانه‌هایی امیدوارکننده برای خریداران محسوب می‌شود؛ اما هنوز برای تأیید آغاز یک روند صعودی پایدار کافی نیست.



تثبیت بیت‌کوین در سطوح فعلی، عبور از مقاومت‌های پیش‌رو و کاهش فشار خروج سرمایه می‌تواند چشم‌انداز بازار را بهبود دهد. در مقابل، ناتوانی قیمت‌ها در حفظ محدوده‌های بازیابی‌شده، احتمال ادامه نوسانات را تقویت خواهد کرد.



بنابراین، رشد اخیر را باید نشانه‌ای از تلاش بازار برای بازگشت دانست؛ روندی که ادامه آن به قدرت خریداران، حجم معاملات و رفتار سرمایه‌گذاران در روزهای آینده بستگی دارد.