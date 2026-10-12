انفجار در شمال اسرائیل با یک کشته و ۱۹ زخمی؛ نتانیاهو پخش زنده انتخاباتی را قطع کرد

وقوع انفجار در شمال سرزمین‌های اشغالی و زخمی شدن شماری از دانش‌آموزان و معلمان، علاوه بر اعزام نیرو‌های امدادی به محل حادثه، پخش زنده انتخاباتی بنیامین نتانیاهو را نیز تحت‌تأثیر قرار داد.

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، رسانه‌های اسرائیلی از وقوع انفجاری در منطقه الجلیل علیا و در شمال اراضی اشغالی در نزدیکی مرز لبنان خبر دادند؛ حادثه‌ای که به زخمی شدن گروهی از دانش‌آموزان و معلمان منجر شده و نیرو‌های امدادی و ارتش رژیم صهیونیستی را به محل کشانده است.

این انفجار روز دوشنبه، ۲۰ مهرماه، در محدوده ارتفاعات «رامیم» و در نزدیکی نقطه دیدبانی «میتسپه پِعِر» رخ داده است.

در این حادثه ۱۲ نفر زخمی شده‌اند که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است. بر اساس آخرین اخبار، یکی از زخمی‌های این حادثه کشته شده است.

احتمال انفجار مهمات منفجرنشده

بر اساس گزارش‌های اولیه، مجروحان از میان دانش‌آموزان و معلمان یک گروه آموزشی بودند که برای گردش و پیاده‌روی در منطقه حضور داشتند.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که انفجار احتمالاً بر اثر برخورد با مهمات منفجرنشده رخ داده است؛ موضوعی که مقام‌های نظامی اسرائیل اعلام کرده‌اند در حال بررسی آن هستند.

شبکه ۱۴ اسرائیل اعلام کرده بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که یک دانش‌آموز شیء انفجاری را لمس کرده و احتمالاً پیش از انفجار، آن را در کیف خود حمل می‌کرده است.

سازمان امدادرسانی «ماگن داوید آدوم» اعلام کرده است که نیرو‌های امدادی و کادر درمان در محل حادثه به مجروحان خدمات پزشکی ارائه می‌کنند. همچنین بالگرد‌هایی برای انتقال مصدومان به مراکز درمانی اعزام شده‌اند.

روزنامه تایمز اسرائیل نیز گزارش داده است که چندین نفر در وضعیت وخیم یا متوسط قرار دارند و تعدادی دیگر نیز جراحات خفیف برداشته‌اند.

توقف پخش زنده انتخاباتی نتانیاهو

در همین حال، روزنامه اسرائیل هیوم، اعلام کرده است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پخش زنده انتخاباتی خود در شبکه‌های اجتماعی را در پی وقوع این حادثه نیمه‌کاره رها کرده است.

ارتش اسرائیل در حال بررسی حادثه

ارتش اسرائیل نیز اعلام کرده است که نیرو‌های نظامی در محل حضور یافته‌اند و برای کمک به عملیات امداد و انتقال مجروحان اقدام کرده‌اند. به گفته ارتش، علت و شرایط وقوع انفجار همچنان در دست بررسی است.

رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد: ۲۰ مجروح در حادثه الجلیل که حال یکی از آن‌ها وخیم و دو نفر دیگر بحرانی است.

اورژانس اسرائیل در واکنش به این اتفاق اعلام کرد با حادثه‌ای پیچیده روبه‌رو هستیم و به درمان مصدومان و انتقال سریع آن‌ها به بیمارستان‌ها ادامه می‌دهیم.

شبکه ۱۲ اسرائیل به نقل از شهرداری «معلوت ترشیحا» گفت: تعدادی از دانش‌آموزان و کادر آموزشی طی یک اردوی مدرسه در نزدیکی مرزهای شمالی زخمی شدند.

دفتر نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرد نتانیاهو در جریان جزئیات حادثه خطرناکی که در شمال رخ داده است، قرار گرفت. نتانیاهو دستور انتقال مصدومان به بیمارستان‌ها را صادر کرد و به ارزیابی مستمر اوضاع ادامه می‌دهد.

هاآرتص به نقل از شهرداری معالوت ترشیحا در جلیل گفت دانش‌آموزان و کادر آموزشی یک مدرسه مذهبی «اورط» در انفجار نزدیک مرز با لبنان زخمی شدند.