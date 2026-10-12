En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

پشت‌پرده شهادت رئیسی و امیرعبداللهیان

امانی با اشاره به وقایع سال ۱۴۰۳، آغاز گسترش دامنه جنگ توسط اسرائیل را از فروردین‌ماه همان سال دانست و شهادت شهید رئیسی و شهید امیرعبداللهیان را در راستای رویکرد این رژیم برای حذف مهره‌های کلیدی ارزیابی کرد.
کد خبر: ۱۳۹۸۴۳۸
| |
3147 بازدید
مجتبی امانی

به گزارش تابناک؛ مجتبی امانی، سفیر پیشین ایران در بیروت، در گفت‌وگویی درباره حادثه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور وقت، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه وقت و همراهانشان اظهارنظر کرد و مدعی شد این حادثه «مشکوک» بوده است.

امانی در این گفت‌و‌گو با اشاره به تحولات منطقه در سال ۱۴۰۳ گفت: «اسرائیل از فروردین ۱۴۰۳ شروع به گسترش جنگ کرد و به‌سراغ مهره‌های کلیدی رفت که شهادت شهید امیرعبداللهیان و شهید رئیسی هم همان زمان اتفاق افتاد.»

او همچنین به واکنش شهید سیدحسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزب‌الله لبنان، پس از این حادثه اشاره کرد و گفت: «شهید نصرالله درباره این حادثه گفت: اینها از حکمت‌های خداست و ما از آن بی‌خبریم و باید به قضا و قدر خداوند راضی باشیم.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
مجتبی امانی شهید رئیسی شهید امیرعبداللهیان جنگ
چرا ادبیات فارسی نوبل نمی‌گیرد؟
وزیر اقتصاد کمر کشور را شکست / تصمیم جنگ و صلح با مجلس نیست / در شرایط جنگی تیشه به ریشه‌ کشور نزنیم
کنایه‌های هستی مهدوی‌فر به سفیر ژاپن؛ ماجرای ویدئوی جنجالی چیست؟
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فرید زکریا: ایران تسلیم نشده؛ پیروزی آمریکا کجاست؟
هشدار سناتور آمریکایی درباره ورود به جنگ با یمن
ویتکاف و کوشنر به مسکو و کی‌یف می‌روند
رضایی: ترامپ به قاچاق روی آورده است
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۱۹ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۹ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۴ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۱ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۸ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۸ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۸ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۵ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۶۳ نظر)
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005rnS
tabnak.ir/005rnS