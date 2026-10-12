امانی با اشاره به وقایع سال ۱۴۰۳، آغاز گسترش دامنه جنگ توسط اسرائیل را از فروردین‌ماه همان سال دانست و شهادت شهید رئیسی و شهید امیرعبداللهیان را در راستای رویکرد این رژیم برای حذف مهره‌های کلیدی ارزیابی کرد.

به گزارش تابناک؛ مجتبی امانی، سفیر پیشین ایران در بیروت، در گفت‌وگویی درباره حادثه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور وقت، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه وقت و همراهانشان اظهارنظر کرد و مدعی شد این حادثه «مشکوک» بوده است.

امانی در این گفت‌و‌گو با اشاره به تحولات منطقه در سال ۱۴۰۳ گفت: «اسرائیل از فروردین ۱۴۰۳ شروع به گسترش جنگ کرد و به‌سراغ مهره‌های کلیدی رفت که شهادت شهید امیرعبداللهیان و شهید رئیسی هم همان زمان اتفاق افتاد.»

او همچنین به واکنش شهید سیدحسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزب‌الله لبنان، پس از این حادثه اشاره کرد و گفت: «شهید نصرالله درباره این حادثه گفت: اینها از حکمت‌های خداست و ما از آن بی‌خبریم و باید به قضا و قدر خداوند راضی باشیم.»