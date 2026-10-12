پشتپرده شهادت رئیسی و امیرعبداللهیان
امانی با اشاره به وقایع سال ۱۴۰۳، آغاز گسترش دامنه جنگ توسط اسرائیل را از فروردینماه همان سال دانست و شهادت شهید رئیسی و شهید امیرعبداللهیان را در راستای رویکرد این رژیم برای حذف مهرههای کلیدی ارزیابی کرد.
کد خبر: ۱۳۹۸۴۳۸| |
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به گزارش تابناک؛ مجتبی امانی، سفیر پیشین ایران در بیروت، در گفتوگویی درباره حادثه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور وقت، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه وقت و همراهانشان اظهارنظر کرد و مدعی شد این حادثه «مشکوک» بوده است.
امانی در این گفتوگو با اشاره به تحولات منطقه در سال ۱۴۰۳ گفت: «اسرائیل از فروردین ۱۴۰۳ شروع به گسترش جنگ کرد و بهسراغ مهرههای کلیدی رفت که شهادت شهید امیرعبداللهیان و شهید رئیسی هم همان زمان اتفاق افتاد.»
او همچنین به واکنش شهید سیدحسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزبالله لبنان، پس از این حادثه اشاره کرد و گفت: «شهید نصرالله درباره این حادثه گفت: اینها از حکمتهای خداست و ما از آن بیخبریم و باید به قضا و قدر خداوند راضی باشیم.»
گزارش خطا