هم‌زمان با آماده‌باش ارتش اسرائیل برای احتمال ازسرگیری درگیری‌ها با ایران، افزایش تلفات ناشی از حوادث عملیاتی، پرسش‌هایی جدی درباره ایمنی نیروها، عملکرد فرماندهان و فرسودگی ساختار نظامی این رژیم پس از نزدیک به سه سال جنگ در چندین جبهه مطرح کرده است.

حمله اسرائیل به بعد از انتخابات موکول شد!

به گزارش تابناک؛ برآورد نهاد‌های امنیتی حاکی از آن است که در صورت حمله نکردن در مقطع کنونی، احتمال دارد رویارویی به دوره پس از انتخابات موکول شود. در همین حال، مجموعه‌ای از حوادث مرگبار در ارتش اسرائیل، ضرورت بازنگری در شیوه اجرای مأموریت‌ها و رعایت دستورالعمل‌های ایمنی را برجسته کرده است.

۱۶۰ کشته در حوادث عملیاتی

از زمان آغاز جنگ در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، در مجموع یک‌هزار و ۳۱۹ نفر از نیرو‌های امنیتی اسرائیل کشته شده‌اند که یک‌هزار و ۱۵۴ نفر از آنها نظامی ارتش بوده‌اند. بر اساس آمار مطرح‌شده در این گزارش، ۱۶۰ نظامی از زمان آغاز جنگ در حوادث عملیاتی جان خود را از دست داده‌اند؛ آماری که حدود ۱۴ درصد از تلفات نظامی ارتش اسرائیل را تشکیل می‌دهد.

این ارقام بار دیگر توجه‌ها را به حوادثی جلب کرده است که برخلاف تلفات مستقیم میدان نبرد، ممکن است با رعایت دقیق‌تر مقررات، برنامه‌ریزی بهتر و واکنش سریع‌تر نیرو‌های امدادی قابل پیشگیری باشند.

مرگ یک افسر و پرسش‌هایی درباره فرماندهی

تازه‌ترین مورد، مرگ سروان «الیاو حییم تسپلموس»، افسر ۲۱ ساله اهل حیفا، در حادثه‌ای عملیاتی در روز پنجشنبه بود. در این رویداد سه نظامی دیگر نیز زخمی شدند.

پس از این حادثه، پرسش‌هایی درباره نحوه برنامه‌ریزی مأموریت از سوی فرماندهان تیپ هفتم زرهی و گردان ۶۰۳ مهندسی رزمی مطرح شده است. از جمله اینکه چرا برخلاف دستورالعمل‌های مورد اشاره، به‌جای دو خودرو تنها یک خودرو به مأموریت اعزام شد و چرا رسیدن نیروی کمکی برای نجات افسر گرفتار زیر خودرو با تأخیر همراه بود.

این پرسش‌ها هنوز نیازمند بررسی دقیق هستند، اما اهمیت آنها فراتر از یک حادثه منفرد است؛ زیرا چگونگی تصمیم‌گیری فرماندهان و سرعت واکنش در شرایط اضطراری می‌تواند در تعیین سرنوشت نیرو‌های آسیب‌دیده نقشی حیاتی داشته باشد.

تکرار حوادث در لبنان و غزه

حوادث مشابه به این مورد محدود نمی‌شود. پس از حادثه روز پنجشنبه، دو رویداد دیگر در جنوب لبنان گزارش شد؛ در یکی از آنها انفجار مهمات به زخمی‌شدن دو نظامی از تیپ کفیر انجامید و در حادثه دیگر، یکی از نیرو‌های تیپ ۱۸۸ در پی انفجار مهمات داخل تانک مجروح شد.

ماه گذشته نیز دو نظامی ذخیره اسرائیل به نام‌های «نداو کلی»، ۲۴ ساله، و «اوفک موعالم»، ۲۳ ساله، در شمال نوار غزه جان باختند. این دو هنگام کار با یک پهپاد تهاجمی از نوع «عتلف» بودند که پس از سقوط آن در محوطه پایگاه، برای بررسی وضعیت به دستگاه نزدیک شدند؛ اما بمب همراه پهپاد منفجر شد.

فرسودگی ارتش پس از جنگ چندجبهه‌ای

در این گزارش تأکید شده است که حفظ آمادگی عملیاتی، رسیدگی به تجهیزات، جلوگیری از سهل‌انگاری و نظارت بر اجرای مأموریت‌های روزمره، از مسئولیت‌های اصلی فرماندهان در تمام سطوح است. حتی مأموریت‌هایی که ساده به نظر می‌رسند، ممکن است در صورت بی‌توجهی به اصول ایمنی به حوادثی مرگبار تبدیل شوند.

با این حال، تداوم جنگ در چندین جبهه فشار زیادی بر نیرو‌های نظامی وارد کرده است. ارتش اسرائیل پس از نزدیک به سه سال درگیری، با خستگی نیروها، فرسودگی تجهیزات و ضرورت حفظ آمادگی در شرایطی طولانی‌مدت مواجه است.

در شرایطی که احتمال ازسرگیری رویارویی با ایران همچنان مطرح است، تکرار حوادث عملیاتی می‌تواند به چالشی مضاعف برای ارتشی تبدیل شود که هم‌زمان باید توان رزمی خود را حفظ کند و از تلفات قابل پیشگیری در میان نیروهایش بکاهد. بازنگری در عملکرد فرماندهان، رعایت دستورالعمل‌های ایمنی و مدیریت فرسودگی نیروها، از مهم‌ترین مسائلی است که این حوادث بار دیگر در کانون توجه قرار داده‌اند.

منبع: خبرفوری