به دلیل شرایط جنگی و ناامنی‌های منطقه، کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا احتمال لغو یا تغییر میزبانی عربستان در جام ملت‌های ۲۰۲۷ را بررسی می‌کند.





به گزارش تابناک؛ کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا به زودی درباره میزبانی عربستان در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ تصمیم گیری می کند و به علت ادامه وضعیت جنگی و ناامنی‌ها در منطقه، احتمال لغو، تعویق یا تغییر میزبان مسابقات بررسی می شود.



مسابقات جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قرار است از ۱۷ دی تا ۱۶ بهمن ۱۴۰۵ به میزبانی عربستان برگزار شود.