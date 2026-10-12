En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

احتمال تغییر میزبان جام ملت‌های ۲۰۲۷ عربستان

به دلیل شرایط جنگی و ناامنی‌های منطقه، کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا احتمال لغو یا تغییر میزبانی عربستان در جام ملت‌های ۲۰۲۷ را بررسی می‌کند.
کد خبر: ۱۳۹۸۴۳۴
| |
449 بازدید
جام ملت های آسیایی عربستان



به گزارش تابناک؛ کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا به زودی درباره میزبانی عربستان در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ تصمیم گیری می کند و به علت ادامه وضعیت جنگی و ناامنی‌ها در منطقه، احتمال لغو، تعویق یا تغییر میزبان مسابقات بررسی می شود.

مسابقات جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قرار است از ۱۷ دی تا ۱۶ بهمن ۱۴۰۵ به میزبانی عربستان برگزار شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
جام ملت های آسیا کنفدارسیون فوتبال آسیا عربستان میزبانی
چرا ادبیات فارسی نوبل نمی‌گیرد؟
وزیر اقتصاد کمر کشور را شکست / تصمیم جنگ و صلح با مجلس نیست / در شرایط جنگی تیشه به ریشه‌ کشور نزنیم
کنایه‌های هستی مهدوی‌فر به سفیر ژاپن؛ ماجرای ویدئوی جنجالی چیست؟
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تاج: قلعه‌نویی در جام ملت‌های آسیا هم سرمربی است!
داوری در فوتبال ایران وارد فاز تازه‌ای می‌شود
قلعه‌نویی: تیم ملی را بهتر از قبل می‌سازیم
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۱۹ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۹ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۴ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۱ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۸ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۸ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۸ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۵ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۶۳ نظر)
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005rnO
tabnak.ir/005rnO