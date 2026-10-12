به گزارش تابناک؛ کریستیانو رونالدو که تاکنون در مجموع بازی‌های ملی و باشگاهی موفق به ثمر رساندن ۹۸۰ گل شده و به ثبت رکورد ۱۰۰۰ گل‌زده در دوران حرفه‌ای خود نزدیک‌تر شده است، در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی «سی‌اِن‌اِن پرتغال»، گفت: مردم قدر کاری را که همین حالا انجام می‌دهم، نمی‌دانند. آنها بیشتر نگران این هستند که چند گل دیگر تا رسیدن به رکورد ۱۰۰۰ گل باقی مانده است. من این وضعیت را دوست ندارم. همه چیز باید روال طبیعی خود را طی کند؛ چه ۹۲۰ گل بزنم، چه ۹۲۵ و چه ۹۳۰ گل! نمی‌گویم که حتماً باید به رکورد ۱۰۰۰ گل برسم، اما اگر به آن برسم، فوق‌العاده خواهد بود.

برنده پنج توپ طلا که در پی اختلاف خوردن با ژرژ ژسوس، تیم ملی فوتبال پرتغال را در اردوی اخیر ترک کرد و در ادامه فدارسیون فوتبال این کشور او را به طور موقت از حضور در این تیم محروم کرد تا تصمیم نهایی در خصوصش گرفته شود، در بخش دیگری ازصحبت‌هایش اظهار داشت: من بزرگترین بازیکن تاریخ هستم. همین و بس! وقتی صحبت از گلزنی می‌شود، آمار و ارقام گویای همه چیز است.

رونالدوی ۴۱ ساله در تکمیل صحبت‌هایش خاطرنشان کرد: اگر کسی لیونل مسی، پله یا مارادونا را ترجیح می‌دهد، این مسئله‌ای مربوط به سلیقه شخصی است و من به آن احترام می‌گذارم، اما اگر کسی بگوید که کریستیانو رونالد بازیکن کاملی نیست، این دروغ است. من کاملترین بازیکن تاریخ هستم.

منبع: تسنیم