بمناسبت ۲۰ مهرماه یادروز حافظ شیرازی

عکس: پنجره‌ای به گذشته؛ آقای شهید ایران در حافظیه شیراز

۲۰ مهر، روز بزرگداشت حافظ، حافظیه شیراز میزبان دوستداران این شاعر نامدار فارسی است؛ جایی که آرامگاه لسان‌الغیب، با گذشت قرن‌ها، همچنان پیوندی زنده میان شعر، فرهنگ و هویت ایرانی برقرار می‌کند.