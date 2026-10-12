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کد خبر: ۱۳۹۸۴۲۶
بازدید: ۷۳۱۲

بمناسبت ۲۰ مهرماه یادروز حافظ شیرازی

عکس: پنجره‌ای به گذشته؛ آقای شهید ایران در حافظیه شیراز

۲۰ مهر، روز بزرگداشت حافظ، حافظیه شیراز میزبان دوستداران این شاعر نامدار فارسی است؛ جایی که آرامگاه لسان‌الغیب، با گذشت قرن‌ها، همچنان پیوندی زنده میان شعر، فرهنگ و هویت ایرانی برقرار می‌کند.

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برچسب‌ها:
عکس تاریخی رهبرشهید حافظیه شیراز
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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