ترامپ شکست را باور کرده است / ایستادگی ایران بر شروط خود برای تثبیت پیروزی

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه اگر آمریکا شروط ایران را بپذیرد، واقعیت صحنه آشکار و این پذیرش، جایگاه قدرت ایران را نیز تایید می‌کند، گفت: از همین رو، ایران بر شروط خود ایستادگی خواهد کرد تا پیروزی تثبیت شود.

عباس مقتدایی، نایب‌ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با تابناک، در واکنش به اعلام دونالد ترامپ مبنی بر اینکه آمریکا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای به ایران حمله نخواهد کرد، اظهار کرد: گرگ آمریکایی ها برای ایرانیان مشهود است. آمریکایی‌ها چه حمله کنند و چه حمله نکنند، به گرگ تشبیه می‌شوند؛ چراکه اگر حمله نکنند، در هر صورت صفت گرگ بودن را دارند. وقتی که حمله نمی کنند این رفتار می توان ناشی از ترس یا زخمی دانست که از رویارویی با ایران خورده‌اند و اگر حمله کنند، به این معناست که تصور می‌کنند توان وارد کردن آسیب را دارند.

وی با اشاره به شرایطی که ترامپ در آن قرار گرفته است، افزود: رئیس‌جمهور آمریکا اکنون در موقعیتی گرفتار شده که ناگزیر است با موضع‌گیری‌ها و اظهارنظرهای مختلف، شکست خود را پنهان کند. ایرانیان نشان داده‌اند که در برابر گرگ، نه ترس دارند و نه فرار می‌کنند.

مقتدایی با اشاره به جایگاه شهادت در فرهنگ و باورهای ایرانیان گفت: ما شهادت را به‌ عنوان یک محور اعتقادی، یک دستور دینی و با تکیه بر آموزه‌های ملی و زبان و ادبیات فارسی باور داریم. اگر مقاومت می‌کنیم، برای حفظ ایران، ایرانیان و امت مسلمانی است که ریشه‌های خود را در این سرزمین یافته‌ایم؛ ریشه‌هایی که آن‌ها را حفظ کرده‌ایم و حفظ خواهیم کرد.

ترامپ شکست در برابر ایران را پذیرفته است

نایب‌ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ترامپ ناگزیر است در برابر ایرانیان کرنش کند، اظهار کرد: اظهارات این روزهای او نشان می‌دهد که در درون خود شکست را باور کرده است؛ اما شخصیت او به‌گونه‌ای است که همواره به دنبال پنهان‌کاری، دروغ و لاف‌زنی است.

وی با اشاره به تهدیدهای ترامپ و سخنان او درباره احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای افزود: اگر آمریکا به سمت استفاده از چنین سلاحی حرکت کند، با پیامدهایی روبرو خواهد شد که می‌تواند به نابودی خود این کشور و سقوط آزاد جایگاه آن در عرصه بین‌المللی منجر شود.

مقتدایی همچنین تهدید کشورهای همراهی‌نکرده با آمریکا، از جمله کشورهای اروپایی، به دریافت خسارت را نشانه‌ای از وضعیت آمریکا دانست و گفت: پیش‌تر نیز در قالب یک توییت تأکید کرده بودم که ترامپ به این یقین رسیده است که بر ایران پیروز نمی‌شود. به اعتقاد من، رفتارها و اظهارات او از این واقعیت حکایت دارد که شکست در برابر مقاومت ایران را پذیرفته، هرچند تلاش می‌کند آن را در موضع‌گیری‌های خود پنهان کند.

وی تأکید کرد: ایران دست‌بسته نیست؛ با این حال، بزرگی کشور، خردمندی و آینده‌نگری موجب شده است از همه ابزارهایی که در اختیار دارد استفاده نکند و توانمندی‌های خود را مرحله‌به‌مرحله و بر اساس عقل دفاعی و عقلانیت جنگی به کار گیرد.

ایران امروز با یک سال گذشته متفاوت است

مقتدایی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، درباره شروط ایران در ارتباط با طرح هفت‌روزه اظهار کرد: آمریکای امروز آمریکای یک سال گذشته نیست، ایران امروز، نیز تجربیات و موفقیت‌هایی به دست آورده که موقعیت کشور را متفاوت کرده است. در روابط بین‌الملل، کشورهایی که از تاب‌آوری و توان مقابله با دشمن برخوردار باشند، به‌تدریج قدرتمندتر ظاهر می‌شوند.

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وی افزود: ایران امروز نه‌تنها در افکار عمومی ملت‌ها، بلکه در میان نخبگان سیاسی و دولتمردان جهان نیز به‌عنوان یک دولت‌ـ‌ملت قدرتمند شناخته می‌شود. اینکه ایران در رویارویی با آمریکا، رژیم صهیونیستی و هم‌پیمانان اروپایی و عربی آن‌ها توانسته مقاومت و تاب‌آوری نشان دهد، انسجام ملی خود را حفظ کند و ثبات کشور را به نمایش بگذارد، از استحکام بنیان‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی، اندیشه‌ای و تمدنی آن حکایت دارد.

نایب‌ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با مقایسه وضعیت ایران با کشورهایی مانند سوریه و ونزوئلا گفت: برای درک تفاوت ظرفیت‌های ایران کافی است وضعیت کشور را با کشورهایی که با آمریکا مقابله کرده‌اند مقایسه کنیم. مجموعه ظرفیت‌های درونی ایران، این کشور را از نمونه‌های دیگر متمایز می‌کند.

پافشاری بر شروط ایران تا تثبیت پیروزی

مقتدایی با اشاره به نقش انقلاب اسلامی و رهبری در تقویت توانمندی‌های کشور اظهار کرد: به برکت انقلاب اسلامی و رهبری حکیم، دوراندیش و کارآمد، ایران توانسته است ظرفیت‌های خود را در عرصه‌های مختلف به نمایش بگذارد. آمریکا در افکار عمومی جهان با انزوا روبرو شده و ایران در جایگاه برخوردار از همراهی بیشتری در سطح جهانی قرار گرفته است.

وی در پایان تأکید کرد: اگر آمریکا شروط ایران را بپذیرد، واقعیت صحنه آشکار خواهد شد و این پذیرش، جایگاه قدرت ایران را نیز تایید می‌کند. از همین رو، ایران بر شروط خود ایستادگی و مقاومت خواهد کرد تا پیروزی کشور تثبیت شود.