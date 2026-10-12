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سردار ابن‌الرضا: دست نیروهای مسلح پر است

سرپرست وزارت دفاع خطاب به آمریکایی ها گفت: با آتش بازی نکنید، دست نیروهای مسلح پر است.
کد خبر: ۱۳۹۸۴۲۰
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سردار ابن الرضا

به گزارش تابناک؛ سردار ابن‌الرضا سرپرست وزارت دفاع خطاب به آمریکایی ها گفت: با آتش بازی نکنید، دست نیروهای مسلح پر است.

 کسانی که امروز با ادبیات کینه توزانه و سرشار از عقده درباره ایران و هویت تمدنی ملت ما سخن می‌گویند، یا تاریخ را نمی‌شناسند یا با فهم غلط و ناقص از مفاهیم راهبردی عملا با آتش بازی می کنند.

ایران نه هویت خود را از کسی وام گرفته است، نه برای حفظ آن به اجازه کسی نیاز دارد و نه تهدید و تحقیر را جایگزین حق ملتش برای تعیین سرنوشت خود خواهد کرد. 

اگر تصور می‌کنند می‌توانند با تهاجم تمدنی، ملت ایران را به عقب‌نشینی وادار کنند، تاریخ ایران و اراده این ملت را به‌درستی نشناخته‌اند.البته همه اینها ناشی از استیصال و شکست آنهاست.

ما نه با تحقیر و نه با تحریک دیگران به دنبال اثبات تمدن خود هستیم و نه اجازه می‌دهیم دیگران با ادبیات برتری جویانه با ما حرف یزنند. موضع ما روشن است: احترام متقابل، استقلال ملت‌ها و پرهیز از تهدید و تحمیل اراده و برخورد قاطع با متجاوز.

منبع: فارس

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سردار ابن الرضا وزارت دفاع نیروهای مسلح
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