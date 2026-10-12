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جلسه انضباطی بیرانوند برگزار شد

باشگاه تراکتور خبر از برگزاری جلسه انضباطی دروازه‌بان تیم فوتبال خود داد.
کد خبر: ۱۳۹۸۴۱۸
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علیرضا بیرانوند

به گزارش تابناک؛ جلسه کمیته انضباطی باشگاه تراکتور برای رسیدگی به تخلف علیرضا بیرانوند، امروز دوشنبه ۲۰ مهرماه با حضور تمامی اعضای کمیته در محل باشگاه برگزار شد. اظهارات این بازیکن در جلسه استماع شد و رای کمیته انضباطی متعاقباً اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است که اظهارات این دروازه بان پس از دیدار با تیم فوتبال استقلال در هفته هشتم لیگ برتر باعث شد تا او از این تیم کنار گذاشته شود و در اختیار کمیته انضباطی باشگاه قرار گیرد.

منبع: رسانه رسمی باشگاه تراکتور

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علیرضا بیرانوند کمیته انضباطی باشگاه تراکتور
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