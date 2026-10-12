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بن‌سلمان در حصار کاخ‌های فوق‌امنیتی و پناهگاه‌ها

نشریه «وال استریت ژورنال» نوشت که ولی‌عهد سعودی بین کاخ‌های به‌شدت محافظت‌شده و مجهز به پناهگاه‌ها در رفت و آمد است و توسط یک تیم امنیتی منتخب محافظت می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۸۴۱۵
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بن سلمان

به گزارش تابناک؛ نشریه «وال استریت ژورنال» نوشت که ولی‌عهد سعودی بین کاخ‌های به‌شدت محافظت‌شده و مجهز به پناهگاه‌ها در رفت و آمد است و توسط یک تیم امنیتی منتخب محافظت می‌شود.

 در گزارش این نشریه آمده است: «وال استریت ژورنال»  که دولت و ارتش یمن در حال تشدید فشار بر حکومت عربستان سعودی هستند.

این نشریه به نقل از منابع مطلع گزارش داد که «محمد بن سلمان» ولی‌عهد سعودی اکنون با اقتصادی ضعیف، به دلیل هزینه‌های سنگین و محاسبات اشتباه درمورد یمن مواجه شده است.

در این گزارش آمده است: «مقامات سعودی اذعان کردند که این کشور با کمبود موشک‌های رهگیر لازم برای دفع حملات بیشتر ارتش یمن مواجه است».

مقامات آگاه به وال‌استریت ژورنال گفتند که بن‌سلمان بین کاخ‌های به‌شدت محافظت‌شده و مجهز به پناهگاه‌ها در رفت و آمد است و توسط یک تیم امنیتی منتخب محافظت می‌شود.

بر این اساس، آخرین حضور علنی ولی‌عهد سعودی، روز سه‌شنبه بود که برای حمایت از یک کمپین اهدای خون ملی، حاضر شده بود.

این نشریه افزود که سعودی‌ها برای دفاع از حریم هوایی خود با پدافند هوایی دچار دردسر هستند و استقرار مجدد سامانه‌های پدافند هوایی در سراسر کشور برای محافظت از تأسیسات مهم انرژی و همچنین کاخ‌های را در دستورکار قرار داده‌اند.

روز گذشته بود که دو موشک کروز ارتش یمن با نفوذ بیش از ۸۰۰ کیلومتری به حریم هوایی سعودی، به فرودگاه بین‌المللی «ملک خالد» در ریاض اصابت کردند.

منبع: فارس

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محمد بن سلمان وال استریت ژورنال پناهگاه
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