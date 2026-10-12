در روزی قیمت طلا و سکه ایران کاهشی بود، سرمایه‌گذاران با یک سؤال جدی روبه‌رو شده‌اند که آیا این آرامش، فرصت خرید است یا نشانه‌ی اصلاحی بزرگ‌تر؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، قیمت طلا و سکه امروز روز آرامی را سپری کرد؛ به طوری که بر اساس نرخ‌های اعلامی، سکه امامی با ثبت قیمت ۲۶۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، نسبت به روز گذشته حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان کاهش داشت و طلای ۱۸ عیار نیز با نرخ ۲۶ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۱۴۲ تومان، اندکی پایین‌تر از دیروز ایستاد اما در بازار جهانی، انس طلا ۴,۱۸۷ دلار و ۲۰ سنت ثبت شد که نسبت به ۴,۱۹۴ دلار دیروز، حدود ۷ دلار افت نشان می‌دهد.

طلای ۱۸ عیار و آب‌شده، هماهنگ عقب نشستند!

امروز هر گرم طلای ۱۸عیار روز گذشته ۲۶,۳۷۹,۰۰۰ هزارتومان بود و امروز ۲۶,۲۷۳,۱۴۲ هزارتومان شد که ۱۰۵,۸۵۸هزارتومان ریزش داشت . هر گرم طلای ۲۴ عیار دیروز حدود ۳۵,۱۷۲,۰۰۰ هزارتومان بود درحالی که امروز ۳۵,۰۳۰,۸۵۶ هزارتومان شد که ۱۴۱,۱۴۴هزارتومان کاهش داشت ازسویی دیگر هر مثقال طلای آب‌شده دیروز ۱۱۴,۲۷۰,۰۰۰بود که امروز ۱۱۳,۸۱۰,۰۰۰ شد و کاهش ۴۶۰,۰۰۰هزارتومانی داشت.

اما قیمت سکه امامی یا طرح جدید دیروز ۲۶۸,۶۰۰,۰۰۰ هزارتومان بود که امروز ۲۶۶,۲۰۰,۰۰۰ شد و ریزش ۲,۴۰۰,۰۰۰ هزارتومانی را در بر داشت این درحالی است که قیمت سکه بهار آزادی یا طرح قدیم دیروز ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان بود درحالی که امروز ۲۵۸,۸۰۰,۰۰۰ شده است و کاهش ۲۰۰,۰۰۰هزارتومانی را ثبت کرد.

همچنین قیمت نیم سکه روز گذشته ۱۴۲,۲۰۰,۰۰۰ هزارتومان بود درحالی که در بازار امروز به ۱۴۲,۱۰۰,۰۰۰ رسید و ریزش ۱۰۰,۰۰۰تومانی داشت و قیمت ربع سکه دیروز ۷۶,۱۰۰,۰۰۰ ارزش گذاری شد که امروز به ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ رسید و درنتیجه ۱۰۰,۰۰۰هزارتومان ارزان تر شد که نکته جالب در بازار امروز این است که دیروز همه‌ دارایی‌ها در سراسر بازار کاهشی بودند از طلای آب‌شده تا سکه‌ها و انس جهانی که بیشترین کاهش متوجه سکه امامی بود و کمترین کاهش مربوط به سکه بهار آزادی و نیم‌سکه است. اما سکه امامی به‌دلیل حباب بالاتر و نقدشوندگی بیشتر، در برابر نوسانات بازار حساس‌تر است در مقابل، سکه‌های قدیمی و نیم‌سکه معمولاً تغییرات آرام‌تری را تجربه می‌کنند .

بازار طلا در حال استراحت است یا عقب‌نشینی؟

انس طلا دیروز از ۴,۱۹۴ دلار به ۴,۱۸۷.۲۰ دلار رسید که افت تنها ۶.۸ دلار را ثبت کرد که این کاهش جزئی،فشار فروش جهانی محدود را نشان می دهد و اینکه بازار همچنان در نزدیکی سقف‌های اخیر خود قرار دارد بنابراین به نظر می رسد که انس جهانی، فعلاً در حال استراحت است، نه عقب‌نشینی جدی.

بنابراین بازار امروز، بدون شوک یا جهش ناگهانی حرکت کرد و این ثبات نسبی، نشان‌دهنده‌ نبود هیجان فروش یا خرید پانیکی است ازسویی دیگر، کاهش بیشتر سکه امامی نسبت به سکه بهار آزادی، نشان می‌دهد حباب‌زدایی تدریجی در حال وقوع است که در میان‌مدت به تعادل بیشتر بازار کمک می کند. به همین دلیل با وجود افت ملایم، انس طلا همچنان در سطح بالای تاریخی خود قرار دارد؛ یعنی روند بلندمدت صعودی، دست‌نخورده باقی مانده است.

بنابراین با ادامه‌ی افت ملایم انس شاید فشار نزولی خفیف بر بازار داخلی کم شود و در صورت نبود هیجانات سیاسی و اقتصادی به سمت تثبیت قیمت‌ها بروین اما حباب بالای سکه امامی احتمال اصلاح بیشتر در سکه ها را نوید می دهد همچنین تقاضای فصلی و سرمایه‌ای حمایت از کف قیمت‌ها را بیشتر می کند . به همین دلیل احتمالاً بازار در روزهای آینده در محدوده‌ فعلی نوسان خواهد کرد مگر آنکه سیگنال جدیدی از بازارهای جهانی یا نرخ ارز مخابره شود.

بنابراین بازار طلا و سکه در ۲۰ مهر ۱۴۰۵، روزی آرام و کاهشی را پشت سر گذاشت و همه‌ دارایی‌ها روند کاهشی، اما ملایم داشت و سکه امامی بیشترین افت و سکه گرمی بی‌تغییر

و طلای ۱۸ عیار هماهنگ با آب‌شده قدم برداشت. همچنین انس طلا نیز درصد کمی افت کرد که همه این عوامل بازاری بدون هیجان، متعادل و در حال استراحت که در آن، حباب سکه امامی به‌آرامی تخلیه می‌شود و طلای خام، مسیر باثبات‌تری را طی می‌کند پیش روی سرمایه گذاران نشان می دهد.