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شارژ ناگهانی ۵۰۰ هزار تومان اعتبار کالابرگ

ذکر این مهم لازم است که ۴۰ میلیون متقاضی این طرح که تا ساعت ۲۴ سه‌شنبه (۲۱ مهرماه) فرصت نام نویسی و خوداظهاری دارند، دسترسی نامناسب به سامانه برای آنها نگرانی‌هایی به همراه داشته است.
کد خبر: ۱۳۹۸۴۰۲
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۵
کالابرگ

به گزارش تابناک؛ در پی اعلام امکان درخواست برای افزایش اعتبار کالابرگ از طریق سامانه دولت من، تعدادی از متقاضیان از بروز اختلال در این سیستم و دشواری در دسترسی به بخش ثبت درخواست خبر دادند؛ مشکل به‌گونه‌ای بوده که حتی کوشش برخی افراد برای مراجعه به کافی‌نت‌ها نیز نتیجه‌ای نداشته است.

با توجه به این موضوع، لازم به ذکر است که ۴۰ میلیون نفر از متقاضیان این طرح که تا ساعت ۲۴ سه‌شنبه (۲۱ مهرماه) فرصت ثبت‌نام و خوداظهاری دارند، نداشتن دسترسی مناسب به سامانه برای آنها نگرانی‌هایی را به همراه داشته است.

بر اساس پیگیری‌ها از مقامات ذی‌ربط، برای حل ابهامات موجود در طرح و رفع مشکلات سامانه، تصمیم بر این شده است که ۴۰ میلیون فرد واجد شرایط که پیامک مربوطه را دریافت کرده‌اند، بدون نیاز به ثبت‌نام، در ماه مهر افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ برای آنها به حسابشان واریز گردد.

بنابراین، پس از برطرف شدن ابهامات و حل مسائل مربوط به سامانه، مراحل ثبت‌نام و خوداظهاری برای ۴۰ میلیون نفر مشمول طرح پیگیری خواهد شد و پس از تأیید نهایی مراجع مربوطه، اعتبار افزایش‌یافته کالابرگ از ماه آبان به حساب این افراد واریز خواهد شد؛ به این معنی که افرادی که در ماه آینده ثبت‌نام کرده و مورد تأیید قرار گیرند، مشمول افزایش موجودی کالابرگ خواهند شد.
منبع: ایسنا

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
0
1
پاسخ
من و اینهمه خوشبختی محاله محاله محاله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
0
1
پاسخ
میدری تشکر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
0
0
پاسخ
من کالابرگ دوست دارم
یک شهروند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
0
0
پاسخ
بابا این خبرای ناگهانی را این جوری ناگهانی نگویید مردم سکته می کنند...!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
0
0
پاسخ
دیشب ساعت یک و نیم شب بامداد راحت وارد سایت شدم. خودمو یک گدای محتاج به ۵۰۰ هزار تومانی معرفی کردم و کد رهگیری داد. تامام
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