مرگ تلخ کودک ۲ ساله ایرانشهری/ پدر بازداشت شد

مرگ تلخ آرزو بامری، دختر ۲ ساله اهل ایرانشهر، بر اثر جراحات شدید جسمی خبرساز شد.

به گزارش تابناک؛ آرزو بامری، دختر بچه حدوداً ۲ ساله اهل ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان، بامداد جمعه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ پس از تحمل آسیب‌های شدید از ناحیه سر و بدن جان باخت؛ حادثه‌ای که براساس گزارش‌های منتشرشده، پدر این کودک در ارتباط با آن بازداشت شده است.

طبق اطلاعات منتشرشده از سوی منابع محلی، این کودک شامگاه پنجشنبه ۱۶ مهرماه در پی ضرب‌وشتم منتسب به پدرش دچار جراحات شدید شده بود. آرزو پس از انتقال به بیمارستان خاتم‌الانبیای ایرانشهر در وضعیت کما قرار گرفت، اما با وجود اقدامات درمانی، ساعاتی بعد جان خود را از دست داد.

ادعای پدر درباره علت جراحات کودک

براساس اظهارات منابع مطلع، پدر آرزو در توضیح علت جراحات دخترش ابتدا مدعی شده بود که کودک در داخل خودرو با داشبورد برخورد کرده است. با این حال، گزارش‌های منتشرشده از وجود آسیب‌های متعدد در نواحی مختلف بدن این کودک حکایت دارد.

بازداشت پدر آرزو بامری

بر پایه گزارش منابع محلی، پدر این کودک روز یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ بازداشت شده است.

همچنین ادعا‌هایی درباره مصرف مواد مخدر و قرار داشتن پدر کودک تحت تأثیر آن هنگام وقوع حادثه مطرح شده که تاکنون تأیید مستقلی برای آن منتشر نشده است.

تا لحظه تنظیم این خبر، اطلاعات رسمی و تکمیلی درباره نتایج پزشکی قانونی، علت قطعی مرگ کودک و جزئیات روند رسیدگی قضایی به پرونده منتشر نشده است.

مرگ این کودک دو ساله بار دیگر موضوع خشونت علیه کودکان و ضرورت حمایت از کودکان در معرض آسیب را مورد توجه قرار داده است. روشن شدن جزئیات این حادثه و تعیین مسئولیت کیفری احتمالی افراد مرتبط، نیازمند بررسی و اعلام نظر مراجع قضایی است.

منبع: رکنا