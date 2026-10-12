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حرفهای تازه امیرحسین قیاسی که ایرج طهماسب را عصبانی کرد
رضا گلزار در واکنش به صحبتهای امیرحسین قیاسی درباره ایرج طهماسب، از او گلایه کرد و گفت: «آقای طهماسب بزرگ ماست در سینما و من نمیپذیرم شما با آن ادبیات با ایشان صحبت کنید.» قیاسی با لحنی خاص از طهماسب عذرخواهی کرد که دوباره باعث خشم طهماسب شد و او در نوشتهای تلویحا قیاسی را گوسفند خطاب کرد و ادعا کرد دعوایش با گرگهاست اما نگفت گرگ ها چه کسانی هستند.
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برچسبها:نبض خبر محمدرضا گلزار ویدیو امیرحسین قیاسی ایرج طهماسب
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