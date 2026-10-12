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کد خبر:۱۳۹۸۳۹۶
کد خبر:۱۳۹۸۳۹۶
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نظرات: ۱
نبض خبر

حرف‌های تازه امیرحسین قیاسی که ایرج طهماسب را عصبانی کرد

رضا گلزار در واکنش به صحبت‌های امیرحسین قیاسی درباره ایرج طهماسب، از او گلایه کرد و گفت: «آقای طهماسب بزرگ ماست در سینما و من نمی‌پذیرم شما با آن ادبیات با ایشان صحبت کنید.» قیاسی با لحنی خاص از طهماسب عذرخواهی کرد که دوباره باعث خشم طهماسب شد و او در نوشته‌ای تلویحا قیاسی را گوسفند خطاب کرد و ادعا کرد دعوایش با گرگ‌هاست اما نگفت گرگ ها چه کسانی هستند.
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نبض خبر محمدرضا گلزار ویدیو امیرحسین قیاسی ایرج طهماسب
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
0
1
پاسخ
بچه پررو.
تازه از تخم در اومده
برای باز شدن نیش نباید هر حرفی بزنی
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