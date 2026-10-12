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گواهینامه چه کسانی ضبط می‌شود؟

جانشین پلیس راهور فراجا گفت: در صورت احراز نداشتن شرایط سلامت لازم برای رانندگی از ادامه رانندگی فرد جلوگیری و گواهینامه وی حداقل به مدت ۶ ماه ضبط می‌شود
کد خبر: ۱۳۹۸۳۹۳
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1026 بازدید
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۵
گواهینامه

به گزارش تابناک؛ سردار کرمی اسد با اشاره به اهمیت سلامت رانندگان در پیشگیری از حوادث ترافیکی، اظهار کرد: برخورداری از سلامت جسمی و روحی‌ـ‌روانی، یکی از شروط اساسی برای رانندگی و دریافت مجوز‌های مربوط به آن است و این شرایط باید در مراحل اولیه صدور گواهینامه احراز شود.

وی افزود: با این حال، ممکن است برخی رانندگان در طول زمان و پس از دریافت گواهینامه، به دلایل مختلف از جمله ابتلا به مشکلاتی که بر صلاحیت رانندگی آنها اثر می‌گذارد، دیگر شرایط لازم برای رانندگی ایمن را نداشته باشند. در چنین مواردی، بررسی وضعیت راننده و اتخاذ تصمیم قانونی برای جلوگیری از ادامه رانندگی با هدف صیانت از جان راننده و سایر کاربران ترافیک اهمیت ویژه‌ای دارد.

جانشین پلیس راهور فراجا با اشاره به موضوع مصرف مواد مخدر و اعتیاد در میان رانندگان، تصریح کرد: سلامت راننده، به ویژه در حوزه حمل‌ونقل عمومی، از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ چراکه هرگونه اختلال در توانایی جسمی یا روانی فرد می‌تواند ایمنی تردد را تحت تأثیر قرار دهد. ازاین رو، در صورت احراز فقدان شرایط سلامت لازم، مطابق ضوابط قانونی با موضوع برخورد خواهد شد.

سردار کرمی‌اسد ادامه داد: سوابق و وضعیت ترافیکی رانندگان نیز در ارزیابی صلاحیت آنها برای ادامه فعالیت رانندگی مورد توجه قرار می‌گیرد و در مواردی که مشکلات مرتبط با سلامت، صلاحیت فرد برای رانندگی را تحت تأثیر قرار دهد، محدودیت‌های لازم برای حضور وی در عرصه رانندگی، به ویژه در ناوگان حمل‌ونقل عمومی، اعمال خواهد شد.

بر اساس گزارش پلیس، وی تأکید کرد: هدف از این اقدامات، صرفاً برخورد با تخلف نیست، بلکه پیشگیری از حوادث ناشی از فقدان صلاحیت رانندگی و ارتقای ایمنی در معابر کشور است؛ موضوعی که مستلزم توجه جدی رانندگان به سلامت خود و رعایت الزامات قانونی برای رانندگی ایمن است.

منبع: ایسنا

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گواهینامه رانندگان توانایی جسمی رانندگی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
0
4
پاسخ
هر دم از این باغ بری می رسد

تازه تر از تازه تری می رسد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
3
3
پاسخ
با این اقدام موافقم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
خواهشا جرایم تخلفات رانندگی افراد متمول را پول قرار ندهید چون بازدارنده نیست جرایمی تعیین شود مانند کمک به خدمات شهری ماموران محترم شهرداری مثل پاکبانان و رفتگران محله بر حسب تخلف برای مدتی محدود و این ترس از خدشه دار شدن وجه اجتماعی است که میتواند آنان را از تخلفات رانندگی باز دارد وگرنه پرداخت پول برای آنان اصلا جریمه تلقی نمی شود و بازدارنده نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
0
2
پاسخ
وضعیت رانندگی درکشور چه درسطح وچه درسطح جاده های بیرون شهر بسیارنگران کننده می‌باشد سرعت های غیرمجاز درون شهری علی رغم وجود سرعت گیر هم متاسفانه نتوانسته مانع ازبی قانونی رانندگان لی مسئولیت شوند باید ازوجود دوربین ها جهت ثبت و کاهش تخلفات استفاده بیشتری کرد
بیشتری
heidar
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
0
2
پاسخ
این شروع کاره
طرف تو این شش ماه باید یه سری دوره های روان درمانی رو طی کنه و اگر از این دوره نمره قبولی بگیره بره دوره آموزش رانندگی هم مجددا پاس کنه
واقعا رانندگی بعضیا جنون آمیز شده
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