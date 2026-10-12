به گزارش تابناک؛ تصاویر هدی زین‌العابدین با استایل جدید در کنار محسن کیایی مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.

هدی زین‌العابدین برخلاف تیپ‌های ساده همیشگی‌اش، این بار کت و شلوار جین را انتخاب کرده بود. او استایل جین خود را با کلاه و کفش قرمز ترکیب کرد و در زیر کت نیز پلوشرت آبی پوشید. کیف گوچی از جزئیات قابل توجه استایل این بازیگر بود.