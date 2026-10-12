استایل جدید هدی زینالعابدین با کیف گوچی
تصاویر جدید هدی زین العابدین با استایل جدید خود مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۸۳۹۱| |
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به گزارش تابناک؛ تصاویر هدی زینالعابدین با استایل جدید در کنار محسن کیایی مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.
هدی زینالعابدین برخلاف تیپهای ساده همیشگیاش، این بار کت و شلوار جین را انتخاب کرده بود. او استایل جین خود را با کلاه و کفش قرمز ترکیب کرد و در زیر کت نیز پلوشرت آبی پوشید. کیف گوچی از جزئیات قابل توجه استایل این بازیگر بود.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۲
خداروشکر از آخرین استایل ایشون همم باخبر شدیم
خیالم راحت شد
خیالم راحت شد
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
هر دم از این باغ بری می رسد
تازه تر از تازه تری می رسد
تازه تر از تازه تری می رسد
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
مکه این بازیگری چقدر درآمد داره که یه نفر با یک نقش سه یا چهارم یکدفعه مولتی میلیاردر میشود
فاقد اهمیت هستن؛ خودشون و سر و وضعشون.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰