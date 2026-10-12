En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

استایل جدید هدی زین‌العابدین با کیف گوچی

تصاویر جدید هدی زین العابدین با استایل جدید خود مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۸۳۹۱
| |
2404 بازدید
|
۱۲
هدی زین العابدین

به گزارش تابناک؛ تصاویر هدی زین‌العابدین با استایل جدید در کنار محسن کیایی مورد توجه مخاطبان قرار گرفت. 

هدی زین‌العابدین برخلاف تیپ‌های ساده همیشگی‌اش، این بار کت و شلوار جین را انتخاب کرده بود. او استایل جین خود را با کلاه و کفش قرمز ترکیب کرد و در زیر کت نیز پلوشرت آبی پوشید. کیف گوچی از جزئیات قابل توجه استایل این بازیگر بود.

 

استایل جدید هدی زین‌العابدین با کیف گوچیاستایل جدید هدی زین‌العابدین با کیف گوچی

اشتراک گذاری
برچسب ها
هدی زین العابدین استایل جدید استایل جین
کنایه‌های هستی مهدوی‌فر به سفیر ژاپن؛ ماجرای ویدئوی جنجالی چیست؟
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ
نامه انتقادی سردار شهید رشید به سردار علایی؛ چرا نام شهید حسن باقری در روایت عملیات ثامن‌الائمه نیامد؟
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سکانس‌هایی از فیلم بازی را بکش
واکنش محسن تنابنده به توهین روبیو علیه ایران + عکس
محسن کیایی و هدی زین‌العابدین راهی روسیه شدند
هدی زین العابدین و پسر حاتمی کیا
کنایه‌های هستی مهدوی‌فر به سفیر ژاپن؛ ماجرای ویدئوی جنجالی چیست؟
ویدیوی جنجالی که از هدی زین العابدین وایرال شد
عکس: بازیگر معروف سینما وقتی پاسدار بود!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۲
سردار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
2
32
پاسخ
خداروشکر از آخرین استایل ایشون همم باخبر شدیم
خیالم راحت شد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
کسی که وطنش رو دوست داره کیف ساخت وطن پ دست می‌گیره و با کالای خارجی پز نمیده!!!!! ر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
3
6
پاسخ
هر دم از این باغ بری می رسد

تازه تر از تازه تری می رسد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
شما هم که یه بیت شعر برداشتی، تو همه خبر ها کپی پیست می کنی !!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
1
14
پاسخ
مکه این بازیگری چقدر درآمد داره که یه نفر با یک نقش سه یا چهارم یکدفعه مولتی میلیاردر می‌شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
4
16
پاسخ
فاقد اهمیت هستن؛ خودشون و سر و وضعشون.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
این پوشش زن مسلمان نیست. اینها الگوی ما نیستن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
5
8
پاسخ
چه کیف گوچی قشنگی داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
3
5
پاسخ
چه اسم قشنگی داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
6
5
پاسخ
چقدر خوب فیلم بازی میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
2
10
پاسخ
خب؟
mojtaba
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
3
0
پاسخ
ملت حسود ایران.
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۱۳ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۹ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۳ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۱ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۸ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۸ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۷ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۵ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۶۳ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005rmh
tabnak.ir/005rmh