چگونه پلیس فتا جان یک کودک را نجات داد؟

اشتباه مرگبار در یک عطاری جان کودکی را در آستانه خطر قرار داد اما مأموران پلیس فتا با ردیابی تراکنش بانکی مادر موفق شدند درست پیش از استفاده از سم به جای دارو از وقوع فاجعه جلوگیری کنند.

به گزارش تابناک؛ در یکی از استان‌های کشور، اشتباه یک فروشنده عطاری در تحویل سم مخصوص درختان به جای داروی موردنیاز یک کودک، حادثه‌ای خطرناک را رقم زد که با هوشیاری صاحب عطاری و ورود سریع مأموران پلیس فتا، از وقوع فاجعه جلوگیری شد.

ماجرا از آنجا آغاز شد که صاحب یک عطاری هنگام وقوع اشتباه در محل کار خود حضور نداشت و یکی از دوستانش به جای او مسئول فروش بود. این فرد هنگام مراجعه مادری برای تهیه داروی موردنیاز فرزندش، به اشتباه یک ماده سمی مخصوص درختان را به وی تحویل داد.

پس از اطلاع صاحب عطاری از این اشتباه خطرناک، وی بلافاصله با پلیس فتا تماس گرفت و خواستار کمک فوری برای شناسایی و پیدا کردن زن خریدار شد.

مادر در آستانه دادن سم به فرزندش

با دریافت این گزارش، مأموران پلیس فتا وارد عمل شدند و با بررسی سرنخ‌های موجود و ردیابی تراکنش‌های مالی، موفق شدند هویت و اطلاعات تماس مادر را شناسایی کنند.

نکته تکان‌دهنده این ماجرا آن بود که درست در لحظه تماس مأموران، مادر قصد داشت ماده سمی را برای فرزندش استفاده کند؛ اما هشدار به‌موقع پلیس مانع این اقدام شد و کودک از خطر مسمومیت نجات یافت.

به این ترتیب، پیگیری سریع مأموران پلیس فتا و اطلاع‌رسانی به‌موقع، مانع از وقوع حادثه‌ای جبران‌ناپذیر شد.