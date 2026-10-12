۵۵ قلم کالاهای مشمول احتکار منتشر شد

به گزارش تابناک؛ فهرست جامع کالاهای مشمول احتکار که شامل طیف گسترده‌ای از اقلام اساسی و ضروری مورد نیاز مردم است، منتشر شد. این فهرست اقلام مختلفی را در حوزه‌های غذایی، کشاورزی، دارویی، صنعتی و ساختمانی در بر می‌گیرد.

مواد غذایی

بر اساس این گزارش، در بخش مواد غذایی و کشاورزی، اقلامی نظیر گندم، آرد، روغن خام و خوراکی، انواع گوشت قرمز و مرغ، تخم‌مرغ، برنج، حبوبات، لبنیات، ماکارونی و رب گوجه فرنگی در صدر این فهرست قرار دارند. همچنین نهاده‌های دامی، واکسن، مکمل‌های خوراکی دام و طیور، کود شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی از دیگر موارد مهم این بخش هستند.

سلامت و بهداشت

در حوزه سلامت و بهداشت نیز، دارو و مواد اولیه آن، لوازم یکبار مصرف پزشکی و شیر خشک اطفال و صنعتی مشمول احتکار شناخته شده‌اند.

کالاهای صنعتی و مصرفی

بر پایه این گزارش، در حوزه کالاهای صنعتی و مصرفی نیز اقلام متعددی همچون خودروی سواری، انواع روغن موتور، لاستیک، قطعات یدکی خودرو، تجهیزات تولید برق خورشیدی، تلفن همراه، تبلت، لپ‌تاپ، لوازم خانگی، پوشک و تیشو در این فهرست دیده می‌شوند.

محصولات پتروشیمی پر مصرف

علاوه بر این، محصولات پتروشیمی پر مصرف، الکیل بنزن خطی، دو اتیل هگزانول، انواع شوینده‌ها، محصولات فولادی پر مصرف شامل میلگرد و تیرآهن، شیشه جام، شمش‌های آلومینیوم، روی و سرب و آهن اسفنجی از دیگر کالاهای مشمول احتکار در این فهرست به شمار می‌روند.

بنابراین گزارش وزارت صمت لیست اقلام موضوع تخلف احتکار را تهیه و اعلام کرده است.

محمد صادق مفتح جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی در نامه ای نوشت: به استناد مواد (4) و (60) قوانین تعزیرات حکومتی و نظام صنفی و با عنایت به ضرورت عرضه مستمر کالاهای ضروری با هدف تأمین مطمئن و پیشگیری از کمبودهای احتمالی ناشی از عدم عرضه و امکان برخورد با تخلف احتکار وفق مواد قانونی یاد شده؛ ضرورت عرضه اقلام به شرح فهرست پیوست برای لحاظ در پیگیریهای آتی و برخورد با تخلف احتکار احرازی متضمن رعایت کامل مقررات قانونی در راستای ایجاد آرامش در زنجیره تأمین کالا ابلاغ می شود.

منبع: تسنیم