عکس: شکوفایی درختان جاکاراندا در نایروبی کنیا

در حالی که نایروبی فصلِ شکوفایی درختان «جاکاراندا» را تجربه می‌کند، ترکیب رنگِ بنفشِ گل‌های این درختان با آهنِ زنگ‌زده‌ی لکوموتیوهای قدیمی، تضاد بصری خیره‌کننده‌ای برای عکاسان و گردشگران آفریده است. این درختان که هر ساله از سپتامبر تا نوامبر چهره‌ی پایتخت کنیا را دگرگون می‌کنند، این روزها به پس‌زمینه‌ای محبوب برای ثبت لحظات تبدیل شده‌اند.