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کد خبر: ۱۳۹۸۳۷۱
بازدید: ۱۷۸۷
نظرات: ۱

عکس: شکوفایی درختان جاکاراندا در نایروبی کنیا

در حالی که نایروبی فصلِ شکوفایی درختان «جاکاراندا» را تجربه می‌کند، ترکیب رنگِ بنفشِ گل‌های این درختان با آهنِ زنگ‌زده‌ی لکوموتیوهای قدیمی، تضاد بصری خیره‌کننده‌ای برای عکاسان و گردشگران آفریده است. این درختان که هر ساله از سپتامبر تا نوامبر چهره‌ی پایتخت کنیا را دگرگون می‌کنند، این روزها به پس‌زمینه‌ای محبوب برای ثبت لحظات تبدیل شده‌اند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل درختان جاکاراندا نایروبی کنیا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
China
۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۶
چینی‌ها این درختان زیبا را در بعضی از خیابان های استان‌هایشان کاشته‌اند و شهرها را واقعاً زیبا میکند
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