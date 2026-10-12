عکس: بازسازی کشتی تاریخی اسپانیایی در موزه مانیل

در مانیل فیلیپین، نسخه بازسازی‌شده یک کشتی گالئون قرن هفدهمی به جاذبه اصلی «موزه گالئون» تبدیل شده است؛ موزه‌ای که با هدف مرور تاریخ دریانوردی این کشور، تجربه‌ای از زندگی بر عرشه کشتی‌های قدیمی را به بازدیدکنندگان ارائه می‌دهد.