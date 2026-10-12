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درگیری مرگبار میان همسایگان در باغ فیض تهران

در پی درگیری میان همسایگان یک مجتمع مسکونی در باغ فیض تهران با سلاح سرد، یک نفر جان باخت.
کد خبر: ۱۳۹۸۳۶۶
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قتل

به گزارش تابناک؛ مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: ساعت ۶ صبح امروز، دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵، وقوع یک فقره نزاع و درگیری منجر به ضرب‌وجرح در محدوده باغ فیض تهران به پلیس اعلام شد.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این درگیری میان همسایگان یک مجتمع مسکونی رخ داده که در جریان آن، بر اثر استفاده از سلاح سرد، یک نفر جان خود را از دست داده است. در پی وقوع این حادثه منجر به قتل، موضوع به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد.

در حال حاضر، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در محل وقوع حادثه حضور دارند و تحقیقات تکمیلی برای بررسی ابعاد این درگیری در دستور کار قرار گرفته است.

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درگیری مرگبار سلاح سرد باغ فیض تهران همسایگان
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