عکس: تشرف ملی‌پوشان کشتی ایران به حرم مطهر رضوی

در فاصله کوتاه تا آغاز رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان، جمعی از ملی‌پوشان تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران با سفر به مشهد مقدس، ضمن زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا (ع)، برای کسب موفقیت و افتخارآفرینی در این آوردگاه بین‌المللی توسل کردند. عکس: کبری رضایی