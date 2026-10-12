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کد خبر: ۱۳۹۸۳۶۱
بازدید: ۱۰۰۵
نظرات: ۱

عکس: تشرف ملی‌پوشان کشتی ایران به حرم مطهر رضوی

در فاصله کوتاه تا آغاز رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان، جمعی از ملی‌پوشان تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران با سفر به مشهد مقدس، ضمن زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا (ع)، برای کسب موفقیت و افتخارآفرینی در این آوردگاه بین‌المللی توسل کردند. عکس: کبری رضایی

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برچسب‌ها:
عکس خبری کشتی تیم ملی مسابقات جهانی کشتی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
حمید کلباسی
Iran (Islamic Republic of)
۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۹
ما سائل شرمنده درگاه رضائیم .
یک گوشه چشمی بکند ما رضائیم .
پاسخ
2
0