عکس: تشرف ملیپوشان کشتی ایران به حرم مطهر رضوی
در فاصله کوتاه تا آغاز رقابتهای کشتی قهرمانی جهان، جمعی از ملیپوشان تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران با سفر به مشهد مقدس، ضمن زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا (ع)، برای کسب موفقیت و افتخارآفرینی در این آوردگاه بینالمللی توسل کردند. عکس: کبری رضایی
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