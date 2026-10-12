آخرین وضعیت دو مدافع مصدوم پرسپولیس

دو مدافع میانی سرخپوشان به دلیل مصدومیت دیدار مقابل صنعت نفت آبادان را از دست دادند اما حالا شرایط متفاوتی برای بازی با خیبرخرم آباد دارند.

به گزارش تابناک؛ تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار مقابل صنعت نفت آبادان نتوانست از محمدحسین کنعانی‌زادگان و دانیال ایری به دلیل مصدومیت استفاده کند؛ دو مدافعی که شرایط جسمانی آنها برای همراهی سرخپوشان در ادامه رقابت‌های لیگ برتر مورد توجه کادر فنی قرار دارد.

کنعانی‌زادگان شرایط بهتری پیدا کرده و در صورت تأیید کادر فنی می‌تواند پرسپولیس را در دیدار پیش رو همراهی کند. وضعیت این مدافع باتجربه نسبت به روزهای گذشته بهبود یافته و تصمیم نهایی درباره حضور او در ترکیب یا فهرست مسابقه با خیبر خرم‌آباد بر عهده کادر فنی خواهد بود.

این در حالی است که دانیال ایری همچنان از شرایط لازم برای بازگشت به ترکیب برخوردار نیست و به نظر می‌رسد غیبت او در دیدار آینده پرسپولیس نیز ادامه داشته باشد. به این ترتیب، سرخپوشان برای مسابقه معوقه خود باید وضعیت خط دفاعی را با توجه به شرایط این دو بازیکن مدیریت کنند.

تیم‌های فوتبال خیبر خرم‌آباد و پرسپولیس روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه در چارچوب دیدار معوقه هفته هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به مصاف یکدیگر می‌روند.

منبع: مهر