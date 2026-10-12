به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، شب‌ها در برخی کوچه‌ها و پارک‌های تهران، سایه‌ای سریع و محتاط دیده می‌شود که نه سگ است و نه گربه. روباه‌هایی که زمانی فقط در حاشیه شهر و دامنه‌های البرز زندگی می‌کردند، حالا در محدوده‌های مسکونی و حتی نقاط بدون فضای سبز قابل‌توجه ظاهر شده‌اند.

چرا این حیوانات به قلب پایتخت آمده‌اند؟ خشکسالی، تخریب زیستگاه‌ها، دسترسی آسان به پسماند و تغییر شرایط جمعیتی حیوانات شهری، بخشی از پاسخ‌هایی است که کارشناسان مطرح می‌کنند. برخی هشدار می‌دهند روباه می‌تواند ناقل بیماری‌هایی مانند هاری باشد و حضور آن صرفاً یک مشاهده ساده نیست.

این موضوع یکی از محورهای پادکست تازه تابناک با عنوان «رازها و آمارهایی درباره زندگی با حیوانات خانگی در تهران و شهرهای دیگر» است؛ پادکستی که آمار نگهداری پت‌ها، حیوانات غیرمتعارف و دیدگاه‌های متفاوت جامعه را نیز بررسی کرده است.

شنیدن این اپیزود تقریبا چهار دقیقه‌ای _با اجرای مسیحا محمدی_ را از تابناک پیشنهاد می‌کنیم.