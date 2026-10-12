کنکوری ها فقط امروز فرصت دارند

به گزارش تابناک؛ داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری و دانشجو‌معلم سال ۱۴۰۵ تا پایان امروز دوشنبه ۲۰ مهرماه می توانند نسبت به ثبت یا ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

این مهلت شامل متقاضیان پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی نیز می‌شود و این دسته از داوطلبان می‌توانند تا پایان امروز برای ثبت‌نام، انتخاب رشته یا ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

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داوطلبان باید پس از مطالعه دقیق دفترچه‌های راهنمای مربوط و اصلاحات و رشته‌محل‌های جدید اعلام‌شده، به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و مراحل انتخاب رشته یا ویرایش اطلاعات خود را تکمیل کنند.

گفتنی است؛ اصلاحات سوم دفترچه راهنمای انتخاب رشته نیز اعلام شده است.

منبع: فارس