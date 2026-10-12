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هشدار سیلاب: بارش‌ها تغییر مسیر دادند

از فردا استان‌های آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، کردستان و زنجان شاهد بارش‌های شدیدتر خواهند بود و احتمال آبگرفتگی و سیلاب محلی در برخی مناطق وجود دارد.
کد خبر: ۱۳۹۸۳۵۲
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هشدار سیلاب

به گزارش تابناک؛ الگوی بارش‌ها در کشور از امروز تغییر می‌کند و کانون فعالیت سامانه بارشی به‌تدریج از سواحل شمالی به مناطق غربی و دامنه‌های زاگرس منتقل خواهد شد.

بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، در ارتفاعات زاگرس احتمال رگبار، رعدوبرق و صاعقه وجود دارد. همچنین جنوب سیستان‌ و بلوچستان، شرق هرمزگان و بخش‌هایی از کرمان با ناپایداری جوی و خطر افزایش ناگهانی آب رودخانه‌ها و سیلاب روبه‌رو هستند.

از فردا استان‌های آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، کردستان و زنجان شاهد بارش‌های شدیدتر خواهند بود و احتمال آبگرفتگی و سیلاب محلی در برخی مناطق وجود دارد.

در بخش‌هایی از قزوین، کرمانشاه، همدان، مرکزی، لرستان، اصفهان، فارس، کهگیلویه‌وبویراحمد و چهارمحال‌وبختیاری نیز بارش پیش‌بینی شده است.
منبع: فارس

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