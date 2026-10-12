رضایی: ترامپ به قاچاق روی آورده است

ترامپ با توهم فتح ایران، یکی از احمقانه‌ترین جنگ‌های تاریخ بشر را با فریب خوردن از نتانیاهو راه انداخته و هم اکنون به قاچاق روی آورده است.

به گزارش تابناک؛ محسن رضایی، نماینده رهبر انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی نوشته است: ترامپ که با توهم فتح ایران، یکی از احمقانه‌ترین جنگ‌های تاریخ بشر را با فریب خوردن از نتانیاهو راه انداخت، اکنون پس از ناکامی ناوگان امریکا در باز کردن تنگه هرمز، به قاچاق روی آورده است. ارتش آمریکا تا پیش از این هیچ‌گاه به چنین فلاکتی دچار نشده بود!