زینب ابوطالبی مجری تلویزیون در ایران است و علیه ادعاهای دروغین، اقدامات قانونی انجام خواهد داد.

به گزارش تابناک، محمدرضا باهنر، نماینده ادوار مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تازگی در اظهارنظری عجیب مدعی شد زینب ابوطالبی مجری تلویزیون، از کشور خارج شده است.

این ادعا که به‌سرعت در فضای رسانه‌ای کشور بازتاب پیدا کرد با واکنش سریع و صریح این مجری روبرو شد.

زینب ابوطالبی در گفت‌وگویی تلفنی ضمن تکذیب ادعای مهاجرت، اعلام کرد این شایعه‌سازی‌ها بی‌پاسخ نخواهد ماند.

او همچنین گفت برای حفظ حریم شخصی و مقابله با اخبار جعلی، از طریق مراجع قضایی و قانونی علیه منتشرکنندگان این دروغ‌ها شکایت خواهد کرد.

منبع: تسنیم