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آتش‌سوزی کامیون مرسولات پستی در آزادراه قزوین ـ زنجان

رئیس پلیس راه استان قزوین از آتش‌سوزی یک دستگاه کامیون حامل مرسولات پستی در آزادراه قزوین ـ زنجان خبر داد و گفت: در این حادثه، محموله بار کامیون تقریباً به‌طور کامل در آتش سوخت، اما خوشبختانه خسارت جانی نداشتیم.
کد خبر: ۱۳۹۸۳۳۶
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مرسولات پستی

به گزارش تابناک، سرهنگ حسین تقی‌خانی با تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۲۰:۱۰، یک دستگاه کامیون بهمن ایران ۳۵ که حامل مرسولات پستی متعلق به یکی از شرکت‌های خصوصی بود، در کیلومتر ۲۳ لاین شمالی آزادراه قزوین ـ زنجان، حوالی پل میرزا، دچار آتش‌سوزی شد.

وی افزود: این کامیون از تهران به مقصد تبریز در حرکت بود که قسمت بار آن دچار حریق شد و آتش به محموله مرسولات پستی داخل خودرو سرایت کرد.

رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: با اطلاع‌رسانی به‌موقع شهروندان به راننده درباره وقوع آتش‌سوزی، خودرو متوقف شد و اقدامات لازم برای جلوگیری از ادامه حرکت آن انجام گرفت.

تقی‌خانی با اشاره به حضور نیروهای آتش‌نشانی در محل حادثه تصریح کرد: پس از حضور عوامل آتش‌نشانی، عملیات اطفای حریق انجام شد، اما با وجود اقدامات صورت‌گرفته، تقریباً تمامی محموله موجود در قسمت بار کامیون در آتش سوخت.

وی با تأکید بر اینکه این حادثه خوشبختانه خسارت جانی در پی نداشت، بر ضرورت رعایت الزامات ایمنی در حمل‌ونقل بار تأکید کرد.

رئیس پلیس راه استان قزوین خاطرنشان کرد: رعایت نکات ایمنی در حمل محموله‌ها و توجه به الزامات فنی و ایمنی خودروهای باری، از جمله مواردی است که باید برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه مورد توجه قرار گیرد.

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کامیون مرسولات پستی آتش سوزی
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