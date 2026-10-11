محمدرضا باهنر نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای گفت: «آن کسی که می‌گفت مملکت مال حزب اللهی هاست. هرکه نمی‌خواهد جمع کند و از ایران برود، اتفاقاً خودش از ایران رفت». جمله باهنر ناظر بر دو شخص است. منصوره معصومی اصل جمله «این مملکت مال حزب‌اللهی‌هاست» را گفت و زینب ابوطالبی جمله «...جمع کنید و از ایران بروید را گفت...» را گفت. با این حال به نظر می‌رسد اشاره باهنر به زینب ابوطالبی باشد. روایت این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را در کنار هر دو اظهارنظر جنجال برانگیز می‌بینید و می‌شنوید.