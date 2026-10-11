En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 363
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۹۸۳۳۵
کد خبر:۱۳۹۸۳۳۵
1027 بازدید
نبض خبر

صاحب جمله «هرکی نمی‌خواد جمع کنه بره»، از «ایران» رفت!

محمدرضا باهنر نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای گفت: «آن کسی که می‌گفت مملکت مال حزب اللهی هاست. هرکه نمی‌خواهد جمع کند و از ایران برود، اتفاقاً خودش از ایران رفت». جمله باهنر ناظر بر دو شخص است. منصوره معصومی اصل جمله «این مملکت مال حزب‌اللهی‌هاست» را گفت و زینب ابوطالبی جمله «...جمع کنید و از ایران بروید را گفت...» را گفت. با این حال به نظر می‌رسد اشاره باهنر به زینب ابوطالبی باشد. روایت این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را در کنار هر دو اظهارنظر جنجال برانگیز می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر زینب ابوطالبی منصوره معصومی اصل محمدرضا باهنر ویدیو
اخبار مرتبط
باهنر: زینب ابوطالبی، مجری جنجالی از کشور رفته است!
مادر جنجالی دختر مناظره کننده با فائزه‌ هاشمی
واکنش محمود‌کریمی به مملکت‌مال‌حزب‌اللهی‌هاست
ویدیوی «مملکت مال حزب‌اللهی‌هاست» علیه رائفی پور
زن «مملکت مال حزب‌اللهی‌ است» صهیونیست شد!
تکرار «جمع کنید از ایران برید»؛ مجری صداوسیما: پاشید برید افغانستان!
ویدیوی جنجالی تازه زن «مملکت مال حزب اللهی‌هاست»
ویدیوی توجیه زن «مملکت مال حزب اللهی‌هاست»
پاسخ به «مملکت مال حزب‌اللهی‌هاست» روی آنتن
خشم مهران احمدی از زینب ابوطالبی: باید گوش می‌کردیم و می‌رفتیم / ملک پدری‌شان است!
مهمان صداوسیما: این مملکت مال حزب‌اللهی‌هاست
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر