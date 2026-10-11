پایان شب جنجالی درباره باشگاه انقلاب و ورزشگاه کشوری

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، یکشنبه شب، اتفاقات عجیبی رقم خورد که همه چیز از انتشار یک اطلاعیه آغاز شد؛ شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور اعلام کرد فعالیت باشگاه انقلاب و مجموعه ورزشی شهید کشوری تا اطلاع ثانوی متوقف شده است، اما وزارت ورزش و جوانان این اطلاعیه را کنار زد و اعلام کرد، فعالیت هر دو مجموعه ادامه دارد.

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، علت تعطیلی مجموعه انقلاب و باشگاه کشوری را «انجام تمهیدات لازم برای اجرای ضوابط و موازین شرعی، قانونی و عرفی» اعلام کرده بود، اما وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد، «فعالیت باشگاه انقلاب و مجموعه ورزشی شهید کشوری طبق روال معمول ادامه دارد.»

متن اطلاعیه روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ورزش و جوانان چنین بود: «در پی انتشار اطلاعیه‌ای از سوی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور درباره توقف فعالیت باشگاه انقلاب و مجموعه ورزشی شهید کشوری، به اطلاع اعضا و مراجعه‌کنندگان می‌رسد که فعالیت این دو مجموعه طبق روال معمول و با حفظ و رعایت ضوابط و موازین اسلامی، قانونی و عرفی استمرار خواهد یافت.»

هرچند این پایان ماجرا نبود و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با صدور دومین اطلاعیه روی موضع اولیه خود باقی ماند‌؛ آن هم در شرایطی که شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی زیر مجموعه وزارت ورزش و جوانان است و رئیس آن حکم خود را از وزیر ورزش دریافت می‌کند. در اطلاعیه دوم این شرکت آمده بود: «تا اطلاع ثانوی بهره‌برداری از فضاهایی که در مجموعه‌های انقلاب و کشوری موازین مدنظر را رعایت نمی‌نمایند ممنوع خواهد بود.»

پیگیری‌های خبرنگار تابناک از این ماجرا و جنجال به وجود آمده جالب توجه بود؛ در این بین مشخص شده که تصمیم اولیه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی توسط وزارت ورزش و جوانان رد شد و اطلاعیه این وزارتخانه هم قرار بود پایان ماجرا باشد، اما یکی از اعضای رسانه‌ای شرکت توسعه دچار اشتباه شده و بار دیگر بر موضع‌گیری اولیه پافشاری می‌کند که پس از جنجالی شدن این اتفاق، اطلاعیه از خروجی رسانه‌ای حذف می‌شود.

با این حال، از آنجایی که خبر آمده بود شرکت توسعه بیانیه دومی را صادر کرده، در نهایت محسن معتمدکیا، مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان با انتشار متنی در شبکه ایکس نوشت: «همانگونه که در اطلاعیه وزارت ورزش و جوانان اعلام شد، فعالیت باشگاه انقلاب و مجموعه ورزشی شهید کشوری با رعایت قوانین و موازین شرعی برای علاقه‌مندان برقرار خواهد بود. اطلاع‌رسانی انجام گرفته از سوی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ناشی از ناهماهنگی بود و بدین‌وسیله اصلاح می‌شود.»

با این شرایط، شب جنجالی بیانیه‌بازی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و وزارت ورزش و جوانان، با واکنش مدیر روابط عمومی این وزارتخانه به پایان رسید و هر دو مجموعه ورزشی انقلاب و شهید کشوری، به فعالیت خود ادامه خواهند داد.